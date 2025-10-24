Almaraz se juega dejar de ser el pueblo con más renta por persona de Extremadura con el apagón nuclear

La central nuclear de Almaraz, en Cáceres, afronta momentos decisivos, con su futuro en el aire. Las grandes eléctricas propietarias de la planta trabajan a contrarreloj para presentar al Gobierno una petición formal para ampliar la vida de la central y posponer su cierre al menos hasta 2030. Iberdrola, Endesa y Naturgy prevén enviar la solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica la próxima semana para postergar la clausura de los dos reactores, cuya desconexión está prevista para 2027 y 2028. Y a la vez las compañías trabajan para enviar también al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación para ir preparando el cierre, que tiene que estar lista antes de fin de mes.

La incertidumbre mantiene en alerta a los pueblos cercanos a la central nuclear, auténtico motor económico de zona y catalizador fundamental de toda la actividad local. Durante las últimas cuatro décadas la central ha funcionado como locomotora y como generador de riqueza en una región más cerca de los puestos de cola que los de cabeza en casi todos los parámetros económicos. Y en la que los municipios del entorno de la central muestran mejores datos económicos, que ahora están en juego por el temor al apagón nuclear.

Almaraz es desde hace años el municipio con mayor renta media por persona en Extremadura. Y los pueblos en el área de influencia de la central nuclear le siguen en el ranking regional. Almaraz lidera la renta media per cápita con 16.641 euros por habitante, por encima incluso de la media de toda España, según los últimos registros del atlas de renta de los hogares españoles elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos correspondientes a 2023. Romangordo (con 16.620 euros por persona), Belvís de Monroy (15.406 euros) o Campillo de Deleitosa (15.348 euros) completan el pelotón de cabeza en Extremadura y todos se encuentran en la zona de influencia directa de la central nuclear.

De hecho, los seis primeros municipios del ránking regional se encuentran en la misma zona geográfica, en el norte de Cáceres, y alcanzan una renta media de 15.785 euros por habitante, frente a los 11.505 de la media extremeña (con más de 4.000 euros de diferencia) y los 15.036 euros de la media nacional. Almaraz también encabeza la clasificación autonómica de renta media por hogar, con 42.354 euros, por encima de las dos capitales de provincia extremeñas.

El riesgo económico

Plataformas vecinales y administraciones locales de la zona vienen movilizándose en los últimos meses para intentar aplazar el cierre de la central nuclear, por el miedo a la pérdida del motor de mayor desarrollo, dinamismo socioeconómico, empleo y riqueza. Un temor que viene respaldado por varios informes sobre el impacto que tendría el cierre de Almaraz que los defensores de su continuidad esgrimen para alertar de la amenaza que viene en términos de despoblación, de pérdida de población joven y de caída de los niveles de renta de la zona.

La central nuclear de Almaraz cuenta con una plantilla propia de casi 400 empleados y otros más de 660 trabajadores más lo son de empresas especializadas que dan servicio directo en la central nuclear. Son más de 150 empresas las que dan servicios a la planta y otros casi 280 proveedores con una alta dependencia de la actividad de la central. Si la central cierra entre 2027 y 2028, una veintena de empresas se encuentran en riesgo debido a la altísima dependencia de su negocio, lo que podría traducirse en la pérdida de 1.800 empleos, según los datos recogidos en un informe elaborado por la consultora Metsys.

“El cierre de la central nuclear debilitaría el tejido empresarial y afectaría el empleo, los servicios y la inversión futura. La central es el motor económico de la zona y su cierre afectaría a proveedores de suministros y servicios. Se perderán empleos con poder adquisitivo alto, reduciendo el consumo en alojamientos y restaurantes”, advierten desde la consultora, al tiempo que dan por seguro un “éxodo laboral y envejecimiento poblacional” como consecuencia de la clausura.

Según las estimaciones de Metsys, el cierre de Almaraz representará un impacto económico negativo muy significativo a nivel local, autonómico e incluso nacional. En los municipios del entorno de influencia de la planta se perdería 124 millones al año de valor añadido bruto en la economía local (un 14% del total), 207 millones a escala regional (un 1% del VAB extremeño) y 829 millones en el conjunto del país. Al tiempo que se volatilizarían más de 2.100 empleos entre directos e inducidos en la comarca (un 15% del empleo total), más de 3.800 en toda Extremadura (un 1% del empleo autonómico) y en torno a 15.300 puestos en toda España (un 0,074% del empleo nacional).

Las cuentas de las administraciones regional y locales también se resentirán ante un eventual cierre de la planta. La central nuclear de Almaraz pagó el año pasado 435 millones de euros el año pasado en tasas y tributos, de los que 82 millones correspondían a la ecotasa que cobra la Junta de Extremadura (que ahora ha prometido rebajar de manera progresiva hasta el 50% hasta 2029) y otros 12 millones se destina a los municipios que albergan los terrenos de la central. El Ayuntamiento de Almaraz cuenta con un presupuesto de 9,81 millones de euros, de los que casi la mitad (4,71 millones) provienen de impuestos directos.