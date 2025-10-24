Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha convocado en Profex este viernes un nuevo llamamiento urgente para encontrar docentes en especialidades con las listas agotadas. Es la séptima convocatoria de este tipo que realiza desde que comenzó el curso y en este caso se necesitan cubrir once vacantes para las que no se encuentra personal.

En concreto, Educación necesita cubrir dos plazas vacantes de Informática (FP integrada) en Badajoz, una de Procesos sanitarios en Don Benito, tres plazas de Sistemas electrotécnicos y automáticos para institutos de Navalmoral de la Mata, Cáceres y Badajoz, una de Procesos de gestión administrativa en Valverde de Leganés y dos de Sistemas y aplicaciones informáticas (de media jornada ambas) en Cabezuela del Valle y Mérida. Por último, se busca un docente de Piano para el Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero de Cáceres y otra vacante de Producción de artes gráficas para la Universidad Laboral de Cáceres.

Varias de estas especialidades están pendientes de la puesta en la marcha de nuevas listas extraordinarias que fueron convocadas el pasado febrero y acaban de publicarse las listas de admitidos provisionales, para poder constituirlas oficialmente.

Los interesados en ocupar estas plazas tienen de plazo hasta el próximo lunes, a las 9.00 horas, para presentar sus solicitudes.

Para participar no es necesario formar parte previamente de ninguna de las listas de esperas de Educación (ordinarias, supletorias ni extraordinarias). Sí se requiere contar con la titulación que se exija para cada especialidad y estar en posesión del máster del profesorado o, en su defecto, de otros títulos que especifica la convocatoria (el CAP, la licenciatura en Pedagogía o Psicopedagogía, entre otros, o un mínimo de experiencia docente).