Empleo público temporal
Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
Se busca profesorado para cubrir 11 vacantes en institutos extremeños; el plazo está abierto hasta el lunes
Desde que el comenzó el curso, la administración regional ha recurrido a esta fórmula en siete ocasiones
G. M.
La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha convocado en Profex este viernes un nuevo llamamiento urgente para encontrar docentes en especialidades con las listas agotadas. Es la séptima convocatoria de este tipo que realiza desde que comenzó el curso y en este caso se necesitan cubrir once vacantes para las que no se encuentra personal.
En concreto, Educación necesita cubrir dos plazas vacantes de Informática (FP integrada) en Badajoz, una de Procesos sanitarios en Don Benito, tres plazas de Sistemas electrotécnicos y automáticos para institutos de Navalmoral de la Mata, Cáceres y Badajoz, una de Procesos de gestión administrativa en Valverde de Leganés y dos de Sistemas y aplicaciones informáticas (de media jornada ambas) en Cabezuela del Valle y Mérida. Por último, se busca un docente de Piano para el Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero de Cáceres y otra vacante de Producción de artes gráficas para la Universidad Laboral de Cáceres.
Varias de estas especialidades están pendientes de la puesta en la marcha de nuevas listas extraordinarias que fueron convocadas el pasado febrero y acaban de publicarse las listas de admitidos provisionales, para poder constituirlas oficialmente.
Los interesados en ocupar estas plazas tienen de plazo hasta el próximo lunes, a las 9.00 horas, para presentar sus solicitudes.
Para participar no es necesario formar parte previamente de ninguna de las listas de esperas de Educación (ordinarias, supletorias ni extraordinarias). Sí se requiere contar con la titulación que se exija para cada especialidad y estar en posesión del máster del profesorado o, en su defecto, de otros títulos que especifica la convocatoria (el CAP, la licenciatura en Pedagogía o Psicopedagogía, entre otros, o un mínimo de experiencia docente).
- ¿Vuelve la Lluvia a Extremadura? Esta es la previsión del tiempo que cambia el fin de semana
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
- Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
- Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
- El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
- La Junta de Extremadura cifra en 20,4 millones el impacto de la nueva rebaja fiscal incluida en el presupuesto de 2026
- Coches y camiones circularán desde este lunes por el nuevo puente de Alcántara
- Un 'autobús informativo' recorrerá los pueblos de Extremadura para asesorar de los trámites y ayudas de la Junta: 'Nuestra prioridad es estar cerca