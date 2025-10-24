Salud mental
Extremadura activa un servicio terapéutico para menores que han sufrido situaciones hostiles en su entorno
Estas vivencias pueden generar dificultades emocionales severas y duraderas, que los profesionales tratan de reducir
La Junta de Extremadura ha puesto en marcha un Servicio de Intervención Terapéutica destinado a niños, niñas y adolescentes del Sistema de Protección a la Infancia que han vivido situaciones de adversidad en su entorno. El programa, operativo desde el 1 de octubre, cuenta con una inversión de 1.076.858 euros para su desarrollo durante los próximos dos años.
Nace con el objetivo de atender las necesidades emocionales, conductuales y relacionales de menores que han sufrido experiencias de vulnerabilidad o violencia en edades cruciales para su desarrollo.
Limar secuelas
Estas vivencias pueden generar dificultades emocionales severas y duraderas, que en muchos casos se prolongan hasta la vida adulta.
Por ello, la Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, dependiente de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, impulsa este proyecto como parte de un modelo de atención integral que prioriza la creación de entornos seguros y la reparación del daño emocional.
El Servicio de Intervención Terapéutica integrará actuaciones psicológicas, relacionales, educativas y comunitarias, organizadas en tres ejes de acción:
- Atención psicológica individual a los menores que presenten desajustes emocionales o de conducta.
- Intervención en crisis, con actuaciones prioritarias ante situaciones urgentes.
- Acciones comunitarias, orientadas a fomentar la cultura del buen trato y el desarrollo de entornos protectores y sensibles a las necesidades de la infancia y la adolescencia.
Respuesta a una demanda profesional
El servicio atenderá a menores que, tras ser separados de sus familias de origen, presenten graves dificultades psicológicas o emocionales derivadas de la adversidad temprana o del propio proceso de protección.
Con esta iniciativa, la Junta responde a una petición reiterada de los profesionales del ámbito de la infancia, reforzando la atención integral a quienes forman parte del Sistema de Protección y dando un paso más en la defensa de su bienestar y salud mental.
Un compromiso con la salud mental infantil
La Consejería de Salud y Servicios Sociales "refuerza así su compromiso con los menores bajo tutela, consolidando un modelo centrado en la prevención, la reparación y el acompañamiento terapéutico", afirma a través de un comunicado.
Este servicio supone un avance hacia "una Extremadura más sensible y comprometida con la infancia", garantizando apoyo emocional y herramientas para su recuperación y desarrollo personal. concluye el escrito.
