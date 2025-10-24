Extremadura gana 6.400 ocupados en el tercer trimestre que cierra con 10.300 parados menos

El mercado laboral extremeño ganó 6.400 ocupados de julio a septiembre, un 1,49 % más respecto al segundo trimestre del año, mientras que el número de desempleados bajó en 10.300, un descenso del 13,06 %, con lo que la tasa de paro se situó en el 13,56 %.

Extremadura cerró septiembre con 437.300 ocupados y 68.600 desempleados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

España sumó 118.400 empleos en el tercer trimestre del año, hasta marcar un nuevo récord de ocupación con 22.387.100 afiliados, si bien el comportamiento del empleo ha sido el más moderado en este periodo desde 2019.

El número de desempleados subió en 60.100 personas, hasta situarse en los 2.613.200, de forma que la tasa de paro aumentó en 17 centésimas, hasta el 10,45 %.