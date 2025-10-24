'Programa Correx'
Extremadura refuerza la igualdad con el II Foro de Corresponsabilidad y Masculinidades Igualitarias
La Junta de Extremadura subraya la "implicación activa" de los hombres como clave para la igualdad real y la lucha contra la violencia de género, a través del 'Programa Correx'
El Garage 2.0 de Cáceres fue el escenario este viernes del II Foro sobre Corresponsabilidad y Masculinidades Igualitarias, una iniciativa impulsada por la Secretaría General de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura. Este encuentro se enmarca dentro del 'Programa Correx', que tiene como meta promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la región.
Durante su participación en el foro, la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, enfatizó su convicción de que es fundamental "implicar activamente a los hombres en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género".
Sánchez Vera extendió su agradecimiento a las entidades que desarrollan el 'Programa Correx' en la comunidad autónoma —el Colectivo Manuel J. Peláez, Colectivo Cala, Fundación Iniciativa Social y Fundación CEPAIM— por su compromiso con la causa.
La responsable regional describió el programa como "un espacio necesario, innovador y valiente" que "abre mentes, despierta conciencias y transforma vidas" al abordar temas pendientes de exploración.
Compartir responsabilidades
La secretaria general instó a los hombres a tomar una postura clara y "caminar conscientemente" junto a quienes denuncian la injusticia, a compartir responsabilidades y a participar activamente en la construcción de una sociedad más justa. También les pidió que no teman señalar las actitudes que perpetúan la desigualdad.
Según informa la Junta de Extremadura, la puesta en marcha del proyecto Masculinidades Corresponsables de Extremadura ha sido esencial para iniciar este trabajo con los hombres, considerándolo una labor crucial, ya que solo con la participación conjunta "se logrará una sociedad más justa e igualitaria".
