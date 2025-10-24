La Junta insta a la oposición a retirar las enmiendas si quiere seguir negociando los presupuestos

"Aquí solo cabe una opción, que los grupos parlamentarios retiren la enmienda a la totalidad". De esta forma se ha pronunciado este viernes el consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, sobre el escenario político que vive la región, después de que los grupos parlamentarios PSOE, Vox y Unidas por Extremadura hayan presentado enmiendas a la totalidad de los presupuestos autonómicos para 2026. Estas se debatirán en un pleno extraordinario que tendrá lugar el próximo martes y, si el bloqueo se mantiene, no se descarta que la presidenta extremeña, María Guardiola, convoque elecciones anticipadas.

Este asunto se ha tratado en la reunión del Consejo de Concertación Social y Económica de Extremadura, en la que han participado los sindicatos y la patronal. A juicio de Bautista, los partidos de la oposición "no pueden decir que tienen su mano tendida al diálogo y que presenten una enmienda a la totalidad, eso sí que es un chantaje, un trampantojo al pueblo extremeño y, por tanto, no vamos a formar parte de engaños ni de pérdidas de tiempo". "Está en sus manos retirar la enmienda a la totalidad si quieren seguir dialogando y tender la mano a seguir negociando", ha subrayado.

Adelanto electoral

Con respecto a la posibilidad de un adelanto electoral, el consejero ha insistido en que la presidenta "dijo la verdad desde el principio": "O presupuestos para el futuro, o que el futuro lo decidan los extremeños con su voto”. En este sentido, ha asegurado que no se trata de "ningún chantaje, sino que significa no tener apego a ningún sillón, no tener miedo a nada y darle la voz al pueblo extremeño". "¿Qué es lo que propone la oposición? Porque lo que propone el Gobierno son unos presupuestos que crecen. La oposición destruye, entendiendo que con eso van a llegar cuanto antes al Gobierno", ha criticado Bautista.

En esta línea, el consejero ha acusado a PSOE y Vox de actuar “de forma coordinada” en la Asamblea para "derribar al Ejecutivo y frenar los avances" de la región. “Cuando se anuncian enmiendas a la totalidad una hora después de registrarse los presupuestos, eso no es diálogo, es una decisión tomada de antemano”, ha afirmado Bautista, que ha pedido a la oposición “elegir entre construir o destruir Extremadura”. "Si los diputados no ejercen con responsabilidad la función que le han encomendado los ciudadanos, serán los ciudadanos los que tengan que decidir si esos diputados siguen o no en sus escaños", ha resaltado.

En su intervención, Bautista ha destacado que los presupuestos para 2026 son los más “ambiciosos y sociales” de la última década. Los ha vinculado con los buenos datos económicos conocidos esta semana, entre ellos el aumento del 34% en las exportaciones extremeñas y el descenso del paro en 10.400 personas, cifras que considera “históricas” y fruto del diálogo social con sindicatos y empresarios. "Extremadura está liderando los datos positivos y no podemos permitir que se bloquee este avance", ha advertido.