Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de octubre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El bloqueo de los presupuestos acerca el adelanto electoral en Extremadura
Las enmiendas a la totalidad del PSOE, Vox y Unidas abocan a la región a un escenario político incierto. Guardiola acusa a la oposición de actuar como «un piquete institucional» y Gallardo reta a convocar ya
Mujeres por Almaraz remite cartas a Yolanda Díaz, Sara Aagesen y María Guardiola para que eviten el cierre de la central
La portavoz de este colectivo, Virginia Aizkorbe, también ha enviado una misiva a la presidenta de Enresa, la extremeña Olga García
Emilio Ruíz Barrachina, director de cine: "La Pasión flamenca legada por Félix Grande me ha servido de base para el musical que estrenaré en Extremadura"
El también escritor hará una gira por la región, a la que considera "una de las grandes cunas del flamenco", como homenaje a los cantes que en su día escribió el gran poeta emeritense
El acusado del crimen de Moraleja cumple un año de prisión provisional y es condenado por vender drogas
El detenido por la muerte de un vecino de Acebo es sentenciado a cuatro años de cárcel junto a otras cuatro personas mientras continúa la instrucción por el homicidio
Plasencia da luz verde al inicio del trámite para legalizar las viviendas de Santa Bárbara
La junta de gobierno ha aprobado la emisión de informes para la necesaria modificación puntual del plan general, que exige la Junta. La administración regional tendrá la última palabra
