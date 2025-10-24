Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Las enmiendas a la totalidad del PSOE, Vox y Unidas abocan a la región a un escenario político incierto. Guardiola acusa a la oposición de actuar como «un piquete institucional» y Gallardo reta a convocar ya

La portavoz de este colectivo, Virginia Aizkorbe, también ha enviado una misiva a la presidenta de Enresa, la extremeña Olga García

El también escritor hará una gira por la región, a la que considera "una de las grandes cunas del flamenco", como homenaje a los cantes que en su día escribió el gran poeta emeritense

El detenido por la muerte de un vecino de Acebo es sentenciado a cuatro años de cárcel junto a otras cuatro personas mientras continúa la instrucción por el homicidio

La junta de gobierno ha aprobado la emisión de informes para la necesaria modificación puntual del plan general, que exige la Junta. La administración regional tendrá la última palabra