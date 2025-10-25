El tiempo
El 112 amplía la alerta amarilla por lluvias en el norte de Cáceres a toda la jornada del sábado
Se espera una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado la alerta amarilla por lluvias para este sábado en el norte de Cáceres hasta las 00:00 horas del día 26. Con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, se prevé una precipitación acumulada de 40 mm en 12 horas.
El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.
A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.
