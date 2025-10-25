Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Época en la que el animal se alimenta de hierba y bellota en la dehesa

Arranca la montanera del ibérico: "Los árboles están bien, pero el campo pide agua"

El director técnico de la DOP Dehesa de Extremadura mantiene la esperanza de una buena campaña a expensas del clima

Una piara de cerdos en una dehesa extremeña

Una piara de cerdos en una dehesa extremeña

El Periódico Extremadura

EFE

La montanera del cerdo ibérico (época en la que el animal se alimenta de hierba y bellota en la dehesa) está arrancando y lo hace con buenas perspectivas en cuanto a la carga de bellota y a la calidad de la misma pero a expensas de que lleguen más lluvias para que la campaña incluso pueda mejorar su pronóstico.

El presidente de la interprofesional del cerdo ibérico (Asici), Raúl García, ha asegurado a Efeagro que están siguiendo "con atención" la evolución de las dehesas, a la espera de la generalización de las lluvias otoñales.

Son unas precipitaciones "fundamentales" para que la bellota "complete su desarrollo, gane calibre y calidad, y para que el campo recupere la hierba, que tan necesaria es para complementar la alimentación de los animales".

Previsiones positivas

En todo caso, las previsiones que les trasladan los operadores del sector "son, en general, positivas" porque se observa "una buena disposición de fruto en los árboles". Fuentes de la DOP Guijuelo han confirmado, en esa misma línea, que hay "bastante" bellota en los árboles pero hace falta más lluvia para que "coja volumen". Algo similar pasa con la hierba que está naciendo ahora debido al retraso de las lluvias, según han señalado las mismas fuentes.

En esta DOP, con implantación principalmente en la provincia de Salamanca pero también en zonas de Extremadura y de Andalucía, esperan certificar esta montanera entre 35.000 y 40.000 cerdos, en línea con las campañas anteriores.

"El campo pide agua"

Desde la DOP "Dehesa de Extremadura", su director técnico, Álvaro Rivas, ha avanzado una montanera "bastante aceptable" que puede ser "buena si la lluvia y la hierba acompañan". Los árboles "están bien, en su fecha de maduración", pero el campo "está pidiendo agua y que no haga calor".

En el caso de este marco de calidad, los ganaderos este año meterán menos carga ganadera en el campo porque han destinado un mayor número de cerdos para la categoría de cebo de campo. Por eso, los cerdos con denominación de origen "tendrán garantizada" la alimentación "suficiente" de bellota "para engordar y llegar bien al matadero".

Esta DOP certificó cerca de 15.000 cerdos en la montanera pasada y este año, a priori, estima "entre 13.000 y 14.000 cerdos" aunque podría igualarse a la campaña anterior si finalmente se dan las características necesarias.

La cooperativa cordobesa Covap, referente en la producción de productos ibéricos de bellota a nivel nacional, encara la montanera "con mucha ilusión", según han indicado fuentes de dicha cooperativa. Esta esperanza se debe a las "importantes" lluvias de los años anteriores en los que la dehesa de la comarca de Los Pedroches "ha recuperado mucho su estructura foliar". Eso le permite abordar ahora una campaña "con una producción muy adecuada de bellota".

Además, las suaves temperaturas desde finales de agosto y la "importante lluvia generalizada" de final de septiembre, "están propiciando que la bellota esté alcanzando un buen tamaño, que junto con una maduración pausada hace pensar que la calidad del fruto maduro será excepcional", han indicado. Es una "ilusión" que se traslada además a la ganadería porque los cerdos "están aprovechando ya las primeras bellotas que van cayendo" a la espera de que llegan más lluvias que "completen" la otoñada y "se consolide la hierba".

La empresa Cinco Jotas, también referente en ese sector, ha iniciado su campaña de montanera que prevé "excelente" al presentar unas condiciones "excepcionales, gracias a la abundancia de bellotas en las encinas y al entorno privilegiado de la Sierra de Aracena (Huelva)". Desde la empresa, atisban "una de las mejores" campañas "de los últimos años, gracias a la abundancia de bellotas, tanto de encinas como de alcornoques". De hecho, se espera una cosecha "generosa" hasta el punto de dejar un "excedente" que permitirá a los cerdos pequeños apurar la montanera "tras el paso de los mayores (primales)" por el campo. 

