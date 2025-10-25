Varias comarcas extremeñas en alerta amarilla este domingo por lluvias y tormentas

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este domingo desde las 14:00 y hasta las 00:00 horas del día 27 la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Vegas del Guadiana, Barros y Serena. En estas zonas se prevé una precipitación acumulada de 15 mm, así como la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.

El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos. En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua. En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.

Alerta este sábado

Cabe recordar que el 112 Extremadura ha ampliado la alerta amarilla por lluvias para este sábado en el norte de Cáceres hasta las 00:00 horas del día 26. Con una probabilidad de entre el 40% y el 70%, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, se prevé una precipitación acumulada de 40 mm en 12 horas.