Esto es lo que cuesta comprar una casa en Extremadura: el precio más bajo del país

El presupuesto medio destinado a la compra de vivienda en España se ha incrementado un 15% en 2025 hasta los 200.738 euros, según los datos del último estudio elaborado por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI). Por comunidades autónomas, los presupuestos más elevados se concentran en la Comunidad de Madrid (287.235), Cataluña (255.646) y Baleares (236.205), según ha indicado en un comunicado la entidad especialista en financiación.

Por su parte, Extremadura (103.085), La Rioja (124.642) y la Comunidad Valenciana (130.925) se sitúan entre las regiones con menores niveles de previsión de gasto destinado a la compraventa. Las personas mayores de 55 años destinan 56.417 euros más que los compradores más jóvenes, una brecha del 32%, impulsada por el mayor nivel de ahorro y estabilidad financiera de los perfiles sénior, frente a la mayor inestabilidad laboral y menores salarios que perciben los jóvenes.

Residencia habitual

En concreto, aquellos de entre 25 y 34 años destinan 176.621 euros, los de 35 a 44 años 193.840 euros, el grupo de edad de entre 45 y 54 años 212.994 euros y los de 55 a 65 años 233.039 euros. La adquisición de una vivienda habitual se mantiene como la principal motivación de compra, mencionada por cerca del 70% de los encuestados, aunque la compra por inversión (11%) crece ligeramente, principalmente entre perfiles con ingresos superiores a 30.000 euros (16%).

Abordando las diferencias a nivel regional, País Vasco (83%), Cataluña (81%) y Murcia (79%) encabezan la compra de residencia habitual, mientras que la compra de segunda residencia es mayor en regiones como Andalucía (29%), Aragón (28%) y Asturias (26%). Lo más demandado, un piso con terraza y tres dormitorios.

En cuanto a la tipología de vivienda más demandada, los pisos (53,4%) se mantienen como la opción más buscada, especialmente los que tienen terraza (27,4%). Le siguen las casas unifamiliares (32,3%), que ganan relevancia en municipios pequeños y en zonas rurales. Respecto al número de dormitorios, la vivienda de tres habitaciones se mantiene como la más buscada por los compradores españoles, aunque la de dos dormitorios repunta ligeramente.

Importancia de la propiedad

Según ha señalado la directora comercial de UCI, Lorena A. Zenklussen, estos resultados reflejan la importancia que los españoles otorgan a la propiedad y, a pesar de la presión que imponen los precios y a la oferta limitada, la vivienda continúa considerándose un valor seguro y un proyecto vital a largo plazo.

Sin embargo, ha agregado, el contexto actual plantea importantes desafíos en términos de accesibilidad y asequibilidad y es fundamental ofrecer soluciones que ayuden a los ciudadanos a cumplir su objetivo de acceder a una vivienda, ya sea mejorando la oferta disponible, impulsando la financiación responsable o promoviendo políticas que equilibren el mercado.