Enfermedad animal
Los ganaderos extremeños recibirán la segunda mayor partida del país para paliar la tuberculosis
El Ministerio de Agricultura distribuirá en Extremadura 1.751.514 euros
La Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha aprobado esta semana la distribución entre las comunidades autónomas de 7.194.082 millones de euros para el programa nacional de control y erradicación de la tuberculosis bovina, en compensación por la falta de cofinanciación comunitaria. El reparto de estos fondos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fue autorizado por el Consejo de Ministros.
De estos fondos, un total de 1.751.514 euros se distribuirán a Extremadura, la segunda mayor cuantía del país, tan solo por detrás de Castilla y León, que recibirá 1.923.755 euros. Cabe recordar que el pasado mes de marzo, el director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez, el incremento de la tuberculosis bovina en la región, en los años 2023 y en 2024, se debió a la sequía. Según indicó en una comisión en la Asamblea, la Junta de Extremadura achacaba la subida de la prevalencia a la "transmisión indirecta" de la enfermedad en los puntos de agua.
En concreto, la prevalencia media de la tuberculosis en ganado bovino en Extremadura en 2024 fue del 4,73%, mientras que el año anterior estaba en el 4,56%. Desde el Ministerio de Agricultura destacan que esta línea de apoyo a las comunidades autónomas tiene como objetivo la ejecución de programas que permitan el control y posterior erradicación de determinadas enfermedades de los animales de importancia por sus implicaciones en la sanidad animal y por las consecuentes repercusiones que pueden tener tanto en la salud pública como en las exportaciones de los productos ganaderos españoles.
