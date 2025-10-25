Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de octubre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Empresas y sindicatos piden a los políticos un acuerdo presupuestario: "Necesitamos estabilidad"
UGT, CCOO, Creex y CIEM reclaman «diálogo» para lograr que se aprueben y evitar así un posible anticipo electoral que frenaría el crecimiento económico
El 85% del suelo para ampliar el polígono de Capellanías en Cáceres ya es del ayuntamiento
El concejal Pedro Muriel precisa, al hilo de los datos del paro, que el ayuntamiento ha adquirido prácticamente la totalidad de terreno industrial
Apoyo extremeño a Almaraz: ¿Por qué ha cambiado la percepción ciudadana sobre las nucleares?
Siete de cada diez españoles quieren que estas centrales continúen al menos por unos años. Hay claves que explican esta mayoría
Un juzgado anula el nombramiento de la coordinadora del área de Igualdad de la Diputación de Badajoz
Estima el recurso presentado por otra de las aspirantes al considerar que no está suficientemente motivado que se le otorgara el puesto y ordena repetir el proceso desde el momento previo al informe de valoración de méritos
Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
El accidente ha tenido lugar en la sociedad Didaymaz, en la carretera de Zurbarán
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- ¿Vuelve la Lluvia a Extremadura? Esta es la previsión del tiempo que cambia el fin de semana
- Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
- Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
- El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
- La Junta de Extremadura cifra en 20,4 millones el impacto de la nueva rebaja fiscal incluida en el presupuesto de 2026
- Coches y camiones circularán desde este lunes por el nuevo puente de Alcántara