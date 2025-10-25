Siete años de cárcel para un hombre que violó a una menor de 14 años tutelada por la Junta de Extremadura

Un hombre ha sido condenado en Málaga a una pena total de siete años y tres meses de prisión por violar a una menor de 14 años mientras la grababa con su teléfono móvil, después de ofrecerse a pagarle un billete a Sevilla, donde se encontraba su madre.

Al procesado también se le impone ocho años de libertad vigilada y una indemnización para la víctima de 30.000 euros en concepto de daño moral, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, que lo condena por los delitos de agresión sexual y pornografía infantil.

La menor había sido declarada en situación de desamparo y estaba tutelada por la Junta de Extremadura, situación en la cual se dispuso su ingreso en un instituto psicopedagógico de Málaga.

En una salida programada del centro la menor aprovechó el descuido de su cuidadora mientras estaba con otras compañeras en un centro comercial para escaparse, informa la agencia EFE.

Billete autobús a Sevilla

Se trasladó entonces a una barriada malagueña donde conoció al acusado, que se ofreció pagarle un billete de autobús a Sevilla, donde se encontraba su madre.

Ambos se dirigieron al domicilio del procesado, donde este la violó mientras la grababa con su teléfono móvil.

Unos días después, el 5 de enero de 2023, la menor relató todo lo sucedido a la psicóloga del centro de protección en el que residía, tras lo cual el procesado fue detenido e ingresó en prisión el día 10 del mismo mes.

Allí estuvo hasta el 24 de octubre de ese año, fecha en la que fue puesto en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes