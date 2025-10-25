Tribunales
Siete años de cárcel para un hombre que violó a una menor de 14 años tutelada por la Junta de Extremadura
La menor fue ingresada en un instituto psicopedagógico de Málaga, de donde se escapó durante una visita a un centro comercial
Los hechos ocurrieron en enero de 2023 en el domicilio del procesado, que grabó a la adolescente con su teléfono móvil
Un hombre ha sido condenado en Málaga a una pena total de siete años y tres meses de prisión por violar a una menor de 14 años mientras la grababa con su teléfono móvil, después de ofrecerse a pagarle un billete a Sevilla, donde se encontraba su madre.
Al procesado también se le impone ocho años de libertad vigilada y una indemnización para la víctima de 30.000 euros en concepto de daño moral, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, que lo condena por los delitos de agresión sexual y pornografía infantil.
La menor había sido declarada en situación de desamparo y estaba tutelada por la Junta de Extremadura, situación en la cual se dispuso su ingreso en un instituto psicopedagógico de Málaga.
En una salida programada del centro la menor aprovechó el descuido de su cuidadora mientras estaba con otras compañeras en un centro comercial para escaparse, informa la agencia EFE.
Billete autobús a Sevilla
Se trasladó entonces a una barriada malagueña donde conoció al acusado, que se ofreció pagarle un billete de autobús a Sevilla, donde se encontraba su madre.
Ambos se dirigieron al domicilio del procesado, donde este la violó mientras la grababa con su teléfono móvil.
Unos días después, el 5 de enero de 2023, la menor relató todo lo sucedido a la psicóloga del centro de protección en el que residía, tras lo cual el procesado fue detenido e ingresó en prisión el día 10 del mismo mes.
Allí estuvo hasta el 24 de octubre de ese año, fecha en la que fue puesto en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- ¿Vuelve la Lluvia a Extremadura? Esta es la previsión del tiempo que cambia el fin de semana
- Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
- Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
- El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
- La Junta de Extremadura cifra en 20,4 millones el impacto de la nueva rebaja fiscal incluida en el presupuesto de 2026
- Coches y camiones circularán desde este lunes por el nuevo puente de Alcántara