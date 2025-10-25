¿Tienes una empresa de moda en Extremadura? La Junta impulsa un programa que ayuda a reducir costes y mejorar procesos
Las inscripciones pueden realizarse a través de Extremadura Empresarial hasta completar plazas, con participación totalmente gratuita.
La Junta de Extremadura pone en marcha el programa de mejora empresarial para el sector textil y de la moda, una iniciativa gratuita dirigida a empresas textiles y de moda de la región que quieran innovar, ser más competitivas y evolucionar hacia un modelo más sostenible. Esta iniciativa ofrece asesoramiento personalizado en economía circular, con el objetivo de ayudar a las empresas a mejorar sus procesos productivos, reducir costes y adaptarse al nuevo mercado europeo, cada vez más orientado hacia la sostenibilidad y la eficiencia.
El programa está dirigido a empresas del sector textil y de la moda en Extremadura que deseen incorporar criterios sostenibles, optimizar su gestión y posicionarse en un mercado cada vez más exigente. Se desarrollará en formato semipresencial y las inscripciones pueden realizarse a través de Extremadura Empresarial hasta completar plazas, con participación totalmente gratuita.
Plan de acción
El programa incluye un análisis del proceso productivo de cada empresa, basado en la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), para identificar las principales cargas ambientales y las oportunidades de mejora. A partir de este diagnóstico, se elaborará un plan de acción individualizado para la incorporación de estrategias de circularidad, que incluirá pasos concretos, análisis de costes, plazos y posibles subvenciones disponibles para su implementación.
Las empresas participantes contarán también con asesoramiento técnico y acompañamiento en los primeros pasos, además de obtener visibilidad dentro del proyecto RESOTEX, como ejemplo de buenas prácticas en sostenibilidad.
