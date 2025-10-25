De Miguel sobre la transición energética en Extremadura: "No está avanzando hacia la sostenibilidad"

La coordinadora de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, participó ayer en las primeras jornadas ‘Ciencia con Consciencia’ que se extienden hasta este sábado en el municipio de Villanueva de la Vera, y que tienen como objetivo reflexionar, desde el conocimiento científico, sobre algunos de los retos que la región tiene por delante, como la crisis energética, la transición a las renovables, la gestión del agua o la transformación del sistema alimentario.

En su intervención, De Miguel señaló que la transición energética que se está desarrollando “no avanza hacia la sostenibilidad de territorios como el nuestro”. “Una transición que está en manos de los de siempre, de ese oligopolio que se ha hecho de oro con nuestros pantanos, con nuestras plantas nucleares y ahora se lo quiere seguir haciendo con la transición ecológica”, ha dicho, en declaraciones recogidas en nota de prensa.

La líder de la formación destacó que las jornadas cuentan con investigadores de renombre, como es el caso de Antonio Turiel y Antonio Aretxabala, “que son dos referentes a nivel internacional, comprometidos con la divulgación”. “Este tipo de espacios, donde dejamos a un lado los bulos y las creencias, y nos fijamos en la ciencia y en los datos, son más que necesarios en un momento donde la desinformación campa a sus anchas en las redes sociales”, aseveró De Miguel.