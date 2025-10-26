El agro extremeño pide el horario de invierno: "En el campo no mandan los relojes, manda la luz del sol"

APAG Extremadura Asaja ha rechazado "los continuos cambios horarios que se aplican cada año" y que, lejos de beneficiar, "perjudican directamente al campo y a quienes viven de él". Así lo ha comunicado la organización coincidiendo con la nueva adaptación de los relojes europeos en la madrugada de este domingo, cuando a la tres de la madrugada se han retrasado a las dos. Todos los países de la UE, incluidos España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Polonia o Grecia, han ajustado la hora, además de otros como Noruega, Suiza, Serbia, Macedonia del Norte, Albania, Moldavia, Ucrania... En total, unos 40 Estados aplican el cambio de primavera y otoño.

Sin embargo, esta vez vuelve a debatirse sobre la posibilidad de anular esas adaptaciones dos veces al año. Ocho de cada diez europeos serían favorables a dejar un solo horario y la Comisión Europea comenzó a plantearlo en 2018. El presidente español, Pedro Sánchez, ha rescatado el tema para que en 2026 se produzca el último cambio, que se ha puesto sobre el tablero en el país y se ha llevado al Consejo de Energía de la UE. ¿Merece la pena cambiar la hora dos veces al año? Y en su caso, ¿Qué horario sería más conveniente? ¿El de verano o el de invierno?

El de invierno se ajusta más al ciclo natural

Desde APAG Extremadura Asaja lo tiene claro: "el horario de invierno es el que mejor se ajusta al ciclo natural del día y la noche, mientras que el horario de verano introduce un desfase de hasta dos horas que altera el ritmo de trabajo de agricultores y ganaderos".

La organización se refiere a la especial situación de España, que en 1940 salió del uso horario que le pertenece por su situación geográfica (el mismo de Portugal o Reino Unido) y adoptó el de Berlín. Un desfase de una hora en el horario de invierno (GMT+1), pero de dos horas cuando se aplica el de verano (GMT+2). Máxime en Extremadura, al oeste de Europa y de España, donde las diferencias son más evidentes. Así se explica que el sol se ponga el 1 de julio solo cuatro minutos antes de las diez de la noche.

| / El Periódico Extremadura

Unas ingenierías horarias que nada tienen que ver con los ciclos de las vacas o los cultivos. “En el campo no mandan los relojes, manda la luz del sol”, insisten desde Apag Extremadura Asaja. Actividades como el ordeño, la alimentación del ganado o las labores agrícolas no entienden de cambios horarios "y se ven afectadas por estas modificaciones artificiales", señala la organización en un comunicado.

Más costes con el horario de verano

El ajuste horario de verano, afirma, reduce las horas útiles de trabajo y aumenta los costes, "lo que supone un perjuicio añadido para un sector ya de por sí castigado por la subida de precios y la falta de rentabilidad".

| / El Periódico Extremadura

Por todo ello, desde Apag Extremadura Asaja confían en que el horario de invierno, que acaba de entrar en vigor, sea "el que se quede para siempre".