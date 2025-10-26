Los vaivenes del reloj
El agro extremeño pide el horario de invierno: "En el campo no mandan los relojes, manda la luz del sol"
Apa Extremadura Asaja afirma que actividades como el ordeño, la alimentación del ganado o las labores agrícolas no entienden de cambios horarios y se ven afectadas "por estas modificaciones artificiales"
APAG Extremadura Asaja ha rechazado "los continuos cambios horarios que se aplican cada año" y que, lejos de beneficiar, "perjudican directamente al campo y a quienes viven de él". Así lo ha comunicado la organización coincidiendo con la nueva adaptación de los relojes europeos en la madrugada de este domingo, cuando a la tres de la madrugada se han retrasado a las dos. Todos los países de la UE, incluidos España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Polonia o Grecia, han ajustado la hora, además de otros como Noruega, Suiza, Serbia, Macedonia del Norte, Albania, Moldavia, Ucrania... En total, unos 40 Estados aplican el cambio de primavera y otoño.
Sin embargo, esta vez vuelve a debatirse sobre la posibilidad de anular esas adaptaciones dos veces al año. Ocho de cada diez europeos serían favorables a dejar un solo horario y la Comisión Europea comenzó a plantearlo en 2018. El presidente español, Pedro Sánchez, ha rescatado el tema para que en 2026 se produzca el último cambio, que se ha puesto sobre el tablero en el país y se ha llevado al Consejo de Energía de la UE. ¿Merece la pena cambiar la hora dos veces al año? Y en su caso, ¿Qué horario sería más conveniente? ¿El de verano o el de invierno?
El de invierno se ajusta más al ciclo natural
Desde APAG Extremadura Asaja lo tiene claro: "el horario de invierno es el que mejor se ajusta al ciclo natural del día y la noche, mientras que el horario de verano introduce un desfase de hasta dos horas que altera el ritmo de trabajo de agricultores y ganaderos".
La organización se refiere a la especial situación de España, que en 1940 salió del uso horario que le pertenece por su situación geográfica (el mismo de Portugal o Reino Unido) y adoptó el de Berlín. Un desfase de una hora en el horario de invierno (GMT+1), pero de dos horas cuando se aplica el de verano (GMT+2). Máxime en Extremadura, al oeste de Europa y de España, donde las diferencias son más evidentes. Así se explica que el sol se ponga el 1 de julio solo cuatro minutos antes de las diez de la noche.
Unas ingenierías horarias que nada tienen que ver con los ciclos de las vacas o los cultivos. “En el campo no mandan los relojes, manda la luz del sol”, insisten desde Apag Extremadura Asaja. Actividades como el ordeño, la alimentación del ganado o las labores agrícolas no entienden de cambios horarios "y se ven afectadas por estas modificaciones artificiales", señala la organización en un comunicado.
Más costes con el horario de verano
El ajuste horario de verano, afirma, reduce las horas útiles de trabajo y aumenta los costes, "lo que supone un perjuicio añadido para un sector ya de por sí castigado por la subida de precios y la falta de rentabilidad".
Por todo ello, desde Apag Extremadura Asaja confían en que el horario de invierno, que acaba de entrar en vigor, sea "el que se quede para siempre".
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
- Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
- Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
- Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
- El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
- La Junta de Extremadura cifra en 20,4 millones el impacto de la nueva rebaja fiscal incluida en el presupuesto de 2026