Previsión meteorológica
La alerta amarilla se extiende a más zonas de Extremadura: un domingo de lluvias y tormentas
El aviso permanecerá activo desde las 14.00 horas hasta las 00:00 de este lunes
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activa este domingo a las 14:00 horas la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Vegas del Guadiana, Barros y Serena, extendiéndose también al sur de Badajoz, zonas en las que se prevé una precipitación acumulada de 15 litros en una hora. También cabe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual, ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.
El aviso permanecerá activo hasta las 00:00 horas de este lunes.
Recomendaciones
El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.
A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.
En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.
En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
- Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
- Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
- Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
- El mayor accidente laboral en la historia del país, una tragedia que conmocionó a Extremadura
- La Junta de Extremadura cifra en 20,4 millones el impacto de la nueva rebaja fiscal incluida en el presupuesto de 2026