La alerta amarilla se extiende a más zonas de Extremadura: un domingo de lluvias y tormentas

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activa este domingo a las 14:00 horas la alerta amarilla por lluvias y tormentas en Vegas del Guadiana, Barros y Serena, extendiéndose también al sur de Badajoz, zonas en las que se prevé una precipitación acumulada de 15 litros en una hora. También cabe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual, ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

El aviso permanecerá activo hasta las 00:00 horas de este lunes.

Recomendaciones

El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos.

En casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

En caso de necesidad ponerse en contacto con el 112.