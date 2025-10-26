«Comenzamos de la nada y hoy hemos consolidado una marca de prestigio»

Las bodas de plata de la IGP Ternera de Extremadura y el primer lustro de vida de la IGP Vaca de Extremadura reunió esta semana en El Toril a ganaderos, productores, cooperativas como Copal, Copreca y Cooprado, representantes del sector comercializador como Bovies y del sector industrial como el Encinar de Humienta. El director técnico de las IGP, Miguel Morillo-Velarde hace balance de estos 25 años a favor de la excelencia cárnica.

¿Qué balance hace de este primer cuarto de siglo de andadura?

Es muy positivo. Comenzamos de la nada. La Ternera de Extremadura era conocida en la comunidad autónoma y poco más. La carne de vacuno no había tenido reconocimiento hasta entonces. En este tiempo hemos consolidado una marca de prestigio.

Ternera de Extremadura celebra sus bodas de plata con una encendida defensa del consumo de carne / J. Ventura

¿Cuál es la radiografía actual de la IGP Ternera de Extremadura?

Estamos reconocidos a nivel nacional y tenemos una capacidad de crecimiento tremenda. En los últimos años nos hemos quedado estancados por culpa de la sequía y los altos costes de producción. Sin embargo, el año pasado nos subimos al tren del éxito, ya que hubo una subida de precios coincidiendo con una demanda importante de nuestra carne y buena climatología.

¿Por qué es tan importante que el cebado de animales se haga en Extremadura?

Es crucial, pues de lo contrario estamos perdiendo valor añadido y el dinero se va fuera. Los animales tienen que nacer, criarse, cebarse y sacrificarse en Extremadura para poder entrar en la IGP. Por seis meses más cebándose en Extremadura, los terneros tienen mucho más valor. Nosotros cubrimos la vaca, hacemos el saneamiento, ponemos el terreno y si se lleva fuera el producto se pierde todo su valor.

¿Cuántos ganaderos están amparados por Ternera de Extremadura?

En la actualidad estamos unos 400, aunque hemos llegado a ser más de 600. Tenemos una tendencia a explotaciones más grandes, pero también un gran problema de relevo generacional. La explotación que se cierra no se vuelve a abrir. Al año se certifican 6.000 animales, con una media de 250 kilos cada uno.