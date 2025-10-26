Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mercado inmobiliario

Lo que cuesta alquilar un piso en Extremadura: unos 10 candidatos por vivienda

En el conjunto de España se registra una media de 35 contactos

Un cartel que anuncia que se alquila una vivienda. / Europa Press

El Periódico Extremadura

Mérida

Los anuncios de viviendas en alquiler en Cáceres publicados en el portal de Idealista recibieron en el tercer trimestre del año una media de 8 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 11% inferior a la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando eran 9, según este portal. Cáceres es, además, la capital de provincia de toda España con la cifra más baja de contactos, seguida por Salamanca, con 10, y Badajoz, con 11. En la capital pacense, sin embargo, se ha incrementado esta cifra un 54% en el último año, ya que en el tercer trimestre de 2024 eran 7.

En el conjunto de España los anuncios de viviendas en alquiler publicados en Idealista recibieron una media de 35 contactos, un 13% más que hace un año. El volumen de familias que se postulan por cada anuncio ha crecido durante los últimos 12 meses en la mayoría de capitales españolas. Entre las grandes ciudades el mayor incremento en esta competencia se ha dado en Bilbao (49%), seguido de Palma (22%), Alicante (19%), Málaga (13%) y Sevilla (12%). En Madrid la competencia ha crecido un 4%, mientras que el incremento ha sido menor en Valencia (3%) y San Sebastián (2%).

Barcelona es el único gran mercado en el que la competencia se ha reducido (-3%). El grupo de seis capitales en las que el volumen de competidores por anuncio ha bajado se completa con Ceuta (-31%), Cáceres (-9%), Las Palmas de Gran Canaria (-3%), Lugo (-2%) y La Coruña (-2%). En diez capitales de provincia el volumen de familias interesadas ha crecido más de un 50%: Lérida (84%); Burgos (81%); Logroño (76%); Ciudad Real (75%); Melilla (74%); Teruel (59%); Palencia (55%); Cuenca (54%); Badajoz (54%), y Zamora (51%).

Según Idealista, el fenómeno de la altísima demanda y de la poca oferta tiene una incidencia distinta en las diferentes capitales. Palma es el gran mercado donde la competencia por la vivienda es mayor, con 62 familias por cada anuncio; seguida de Barcelona (58); Madrid (46); Bilbao (42); Málaga (33), y Valencia (32). Por debajo de estas cifras se sitúan San Sebastián (31), Alicante (31) y Sevilla (30).

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, teniendo en cuenta el cojunto de capitales de provincia, Guadalajara tiene el récord de familias interesadas en cada alquiler y alcanza los 106 contactos, seguida de Vitoria (73 familias), Pamplona (72), Lérida (63) y Zaragoza (62). En el lado opuesto se encuentra Cáceres, con ocho contactos por anuncio, seguida por Salamanca (10), Badajoz y Ceuta (11 en ambos casos). Guadalajara lidera también el ranking por provincias de competencia por el alquiler, con 81 familias y por detrás se sitúan Navarra (76), Álava (71), Barcelona (63), Zaragoza (58) y Tarragona (53). En el lado opuesto están Cáceres (9), Salamanca (10) y Badajoz (12).

TEMAS

