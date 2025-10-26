El derecho a decidir sin conciencia de enfermedad: una brecha en el sistema y la tragedia familiar de la autonomía del abandono

En el ámbito de la salud mental, uno de los mayores desafíos clínicos, éticos y jurídicos se presenta cuando una persona con un trastorno psiquiátrico grave, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar con síntomas psicóticos, no reconoce que está enferma. Esta falta de conciencia de enfermedad, conocida como anosognosia, impide que la persona acepte tratamiento, se autogestione adecuadamente y mantenga una relación estable con su entorno familiar y social. Esta situación no solo tiene consecuencias clínicas relevantes, sino que plantea complejas tensiones entre el respeto por la autonomía del paciente y la necesidad de proteger su integridad cuando su capacidad de decisión está afectada.

Es crucial formar a profesionales sanitarios, jueces y trabajadores sociales en el reconocimiento clínico de la anosognosia

Según la literatura científica, la anosognosia afecta aproximadamente al 50 % de las personas con esquizofrenia, siendo una de las principales causas de no adherencia al tratamiento, recaídas y hospitalizaciones involuntarias (Amador & David, 2004). En los trastornos bipolares con síntomas psicóticos, aunque las cifras son menores, siguen siendo clínicamente significativas (Medved et al., 2023). La falta de conciencia de enfermedad no debe entenderse como una simple negación voluntaria, sino como una alteración multidimensional que abarca desde el reconocimiento del trastorno hasta la atribución adecuada de los síntomas, la comprensión de las consecuencias y la disposición a seguir un tratamiento (Lysaker et al., 2013).

Estudios de neuroimagen

La base neurobiológica de esta condición ha sido ampliamente estudiada. Desde una perspectiva estructural, diversos estudios de neuroimagen han mostrado una reducción de materia gris en áreas clave del cerebro, como el córtex prefrontal dorsolateral, el cíngulo anterior y regiones paralímbicas, todas asociadas con funciones como la introspección, el juicio crítico y la evaluación de la realidad (Shad et al., 2007). En paralelo, estudios funcionales utilizando resonancia magnética funcional (fMRI) han demostrado una disminución en la activación de redes cerebrales implicadas en la autorreflexión durante tareas de autoevaluación, lo que sugiere una incapacidad para acceder de forma consciente a los propios estados mentales y emocionales (van der Meer et al., 2013). A esta alteración se suma un deterioro metacognitivo: la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento, de evaluar la validez de nuestras percepciones y de reconocer posibles errores de juicio, se ve comprometida en estos pacientes, lo que limita su posibilidad de reconocer como patológicos fenómenos como los delirios o las alucinaciones (Lysaker et al., 2011).

Esta disfunción neurocognitiva tiene consecuencias directas sobre el pronóstico clínico. La falta de conciencia de enfermedad se asocia con menor adherencia al tratamiento, mayor número de hospitalizaciones, mayor deterioro, menor funcionamiento social y mayor riesgo de exclusión (Lincoln et al., 2007). En muchos casos, los familiares, aun siendo conscientes del riesgo y del deterioro progresivo, no disponen de herramientas legales ni sanitarias eficaces para intervenir, ya que el marco normativo prioriza la autonomía del individuo incluso cuando existen claras señales de que su capacidad de decisión está gravemente comprometida.

Documentada en estudios

Esta situación ha sido documentada en estudios de caso, como el de «The struggle for schizophrenia treatment: A case study», donde un paciente con anosognosia fue considerado legalmente competente para rechazar el tratamiento, pese a su deterioro evidente y al sufrimiento tanto personal como familiar derivado de su situación (O’Brien et al., 2016).

Desde una perspectiva ética y biojurídica, esta problemática exige una revisión crítica del principio de autonomía, pilar fundamental en la práctica médica contemporánea. La autonomía presupone la capacidad de comprender la información relevante, valorar las opciones disponibles y comunicar una decisión coherente. Sin embargo, cuando hay un déficit neurobiológico que impide el reconocimiento de la propia enfermedad, esta capacidad está gravemente comprometida. En estos casos, aplicar el principio de autonomía de forma absoluta puede derivar en un abandono institucionalizado, que expone al paciente a un mayor riesgo de daño, marginación y sufrimiento. Algunos autores abogan por un enfoque que considere la autonomía como un proceso dinámico, condicionado por la capacidad de conciencia de enfermedad del paciente y sujeto a evaluación periódica (Dawson & Szmukler, 2006).

La legislación internacional

La legislación internacional, particularmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2006), establece que toda persona tiene derecho a recibir apoyos para la toma de decisiones, en lugar de ser sustituida en su voluntad. No obstante, en los casos de anosognosia grave, la posibilidad de establecer una relación de apoyo efectivo se ve limitada por la propia condición clínica. En estas circunstancias, los marcos legales deberían prever mecanismos excepcionales y garantistas que permitan una intervención temporal, proporcional y supervisada, con el objetivo de proteger la salud y los derechos fundamentales del paciente sin recurrir a la coerción injustificada. Esta intervención debería incluir evaluaciones especializadas de la capacidad decisional, considerando de forma explícita la dimensión de la conciencia de enfermedad, y no limitándose a una comprensión superficial de los riesgos o de las opciones terapéuticas.

Por otra parte, es fundamental desarrollar programas de atención comunitaria intensiva, rehabilitación metacognitiva y estrategias de planificación anticipada, como documentos de voluntades previas o planes de crisis personalizados. Estas herramientas pueden ayudar a reducir la necesidad de intervenciones coercitivas y fortalecer la autonomía residual del paciente, incluso cuando su conciencia de enfermedad es limitada. Es crucial formar a profesionales sanitarios, jueces y trabajadores sociales en el reconocimiento clínico de la anosognosia y en sus implicaciones éticas y legales. La falta de formación en este ámbito puede llevar a interpretaciones erróneas de la conducta del paciente, viéndola como terquedad o rebeldía, cuando en realidad se trata de un síntoma severo con raíces neurobiológicas comprobadas (Palmer et al., 2005).

Mecanismos legales

Asimismo, el acceso a mecanismos legales para la protección del paciente no debería depender del nivel socioeconómico o del conocimiento técnico de la familia. La justicia y la equidad requieren que todos los ciudadanos, independientemente de su contexto, tengan acceso a vías seguras y transparentes para proteger a sus seres queridos cuando estos no pueden protegerse a sí mismos. La falta de apoyo institucional genera una desigualdad profunda que va en contra de los principios más básicos del derecho a la salud y a la vida digna.

En conclusión, la anosognosia en los trastornos mentales graves no es una simple negación de la realidad, sino una condición neurobiológica compleja que interfiere con la capacidad de reconocer la propia enfermedad y, por tanto, con la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el propio cuidado. Esta condición, que afecta a una proporción significativa de personas con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, exige una respuesta integrada desde la neurociencia, la ética, la política sanitaria y el derecho. Priorizar la autonomía sin evaluar la capacidad real de decisión puede derivar en abandono institucional, mientras que una intervención mal regulada puede vulnerar derechos fundamentales. El reto consiste en construir un equilibrio ético y legal que respete la dignidad de la persona, proteja su integridad y facilite, en la medida de lo posible, la recuperación de esa conciencia perdida, siempre dentro de un marco de derechos, cuidados y garantías. La ciencia está para desterrar falsas creencias y mitos.

El autor es Vicedecano del Colegio Oficial de Biólogos de Extremadura