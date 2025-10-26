Extremadura registra 27 incendios forestales en la última semana de riesgo alto

El Plan Infoex intervino en la última semana en un total de 51 incidentes acaecidos en Extremadura, de los cuales 27 fueron incendios forestales que afectaron a una superficie aproximada de 90 hectáreas. De estos 27 fuegos, 15 se produjeron en la provincia de Badajoz y 12 en la de Cáceres, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa en la que subrayó que en esta semana no ha sido necesaria la declaración de ningún nivel.

Con respecto a la predicción meteorológica para la próxima semana, las jornadas se presentan con inestabilidad en toda la Península como consecuencia de un frente que entrará por el Atlántico, con posibilidades de precipitación durante los primeros días y más importantes a mediados de semana. Asimismo, las temperaturas máximas y mínimas descenderán levemente de forma progresiva.

Finaliza el peligro alto

El día 24 de octubre se publicó en el Diario Oficial de Extremadura la orden de 20 de octubre de 2025 por la que se declara la época de peligro bajo de incendios forestales, se establece la regulación de usos y actividades durante dicha época y se desarrollan las medidas generales y las medidas de autoprotección. Esta orden será de aplicación a partir de este lunes, 27 de octubre. No obstante, se sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de incendios.

Durante la época de peligro bajo, quedan sujetos a autorización previa de la Dirección General de Gestión Forestal y Defensa Contra los incendios los siguientes usos del fuego: quemas prescritas de vegetación en pie; hornos de carbón y carboneras tradicionales no sometidas a autorización ambiental unificada y zonas fijas de barbacoas y hogueras en áreas recreativas.

Asimismo, el uso de piconeras; quemas de restos vegetales amontonados en pequeñas y microexplotaciones; eventos populares con hogueras o barbacoas (romerías u otros) y la utilización de maquinaria de riesgo en terreno forestal o suelo rústico situado en zonas de influencia forestal, deberán realizar una declaración responsable online a través de la plataforma.