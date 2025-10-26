Fake news a la carta

Grant va distraído mirando unas hojas cuando, de repente, levanta la vista, se quita las gafas de sol con incredulidad y se pone de pie en el vehículo. Ellie sigue hablando sin entender su reacción hasta que él la toma del brazo, la gira, y ella también queda boquiabierta.

La cámara se abre y muestra, con la música majestuosa de John Williams, un braquiosaurio enorme caminando junto al lago, levantándose sobre sus patas traseras para alcanzar las copas de los árboles. Al fondo, varios dinosaurios más pastan en la llanura.

Hammond sonríe satisfecho y pronuncia su frase icónica: «Bienvenidos... a Jurassic Park.” (musiquita: niiinoooniii nooo niii…)

Ahora que tienes los vellos de punta, audaz lector, debería cerrar el artículo y retirarme en todo lo alto, como el payo ese de Morante.

Una de las grandezas del séptimo arte es la de conseguir que nos creamos cosas absolutamente inverosímiles, como por ejemplo que el Halcón Milenario, que viene a ser la C15 del espacio, alcance velocidad hiperlumínica pilotado por un Alaskan Malamute con cartucheras de posta lobera a lo Pancho Villa.

Suspensión de la incredulidad

Ese fenómeno tiene un nombre, suspensión voluntaria de la incredulidad, y consiste en aceptar provisionalmente hechos que sabemos imposibles para disfrutar de la ficción. No es automático, a menudo vemos películas y pensamos «esto no se lo cree nadie». Lo hacemos porque el relato nos resulta verosímil emocionalmente, aunque no lo sea racionalmente. Pero, ¿y si en lugar de hablar de cine, observamos las historias del mundo real?

¿Por qué creemos las fake news?

Porque las fake news son las mentiras que queremos escuchar. Como bien dice tu cuñado Zoilo, doctorando en la universidad de la vida, vivimos en un momento en el que tenemos toda la información del mundo en el bolsillo, pero cada vez estamos más desinformados. Lejos de querer comparar al bueno de Zoilo con Antonio Gala, éste pronosticaba hace muchísimos años que llegaría un momento en el que pulsando un botón se nos mostraría toda la información sobre Goya o Velázquez. El problema es que no querremos apretar ese botón. Antonio Gala 1 –Nostradamus 0.

Me quedo con una frase atribuida a Mark Twain: «Una mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad se ate los zapatos»

Es tal la información que llevamos en la mano que debemos ser inteligentes, que viene de inter, que significa “entre”, y ligere, “elegir”. Para qué pulsar el botón de la vida de El Greco, si podemos elegir pulsar uno que nos de la noticia que queremos oír, la que nos de la razón, o la que nos haga ser especiales al saber, por ejemplo, que los aviones nos riegan con sus estelas, como si fuésemos pilistras.

Queremos que nos engañen

Al igual que en el cine, que aceptamos hechos inverosímiles para disfrutar de la ficción; en el mundo real nos tragamos auténticos mojones para disfrutar de nuestra propia realidad, dándole veracidad a nuestra forma de ver las cosas. Es una especie de suspensión involuntaria de la incredulidad. (Ese iba a ser el título de este texto, pero si lo llamo así no lo lee ni Dios).

A estas alturas los miembros de El Club del Pijama* ya saben que estoy hablando del sesgo de confirmación, que es la explicación más potente, a mi criterio, que da la psicología a este fenómeno. Tendemos a aceptar como verdad cualquier información que respalde nuestra visión del mundo y rechazamos la que la contradice.

La industria de la mentira

Por lo dicho hasta ahora podría interpretarse que somos nosotros los que buscamos las fake news para sentirnos bien. Para nada es así. Existe una industria enorme de fabricación de noticias falsas, o desinformación, con fines políticos, mercantiles, sociológicos…

La desinformación existe desde la noche de los tiempos. Ya Sun Tzu, en El arte de la guerra (siglo V a.C.), escribió: “Toda guerra se basa en el engaño”. Lo que tenemos ahora no es más que aquello que comentó el bueno de Sun, pero con fibra óptica, telefonía móvil, y tiempo libre, mucho tiempo libre.

¿Cómo protegernos?

Si algo te emociona demasiado, desconfía. Intenta verificar la fuente. Por ejemplo, si una noticia en X (antes twitter) la da una cuenta que tiene por foto de perfil un encapuchado con la escuadra y el compás masónicos de fondo, desconfía. No te quedes en el titular, igual del cuerpo de la noticia puedes entresacar que es pura ficción. Evita el sesgo de grupo, que tu cuñado te lo haya contado no quiere decir que sea cierto, aunque él lo piense.

No obstante todo lo anterior, yo me quedo con una frase atribuida a Mark Twain: “Una mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad se ate los zapatos.”

* El Club del Pijama es el grupo de lectores, librepensadores, que cada domingo llega al final de esta página. Bienvenido/a si eres nuevo/a.

El autor es abogado y presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Extremadura (Acuex). Director de Dereccho Abogados en Cáceres.