La Junta anima a las empresas a solicitar las ayudas para formar a alumnos de FP dual

El director general de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, Pedro Pérez, anima a las empresas de la región a acogerse a las nuevas subvenciones destinadas para acoger alumnos de la Formación Profesional Dual Intensiva, dotadas con 2 millones de euros para que las pequeñas y medianas empresas que participen en la FP Dual Intensiva cubran los gastos de formación, incluyendo la seguridad social y las retribuciones de los alumnos, que son de 5'5 euros por hora de trabajo.

"Es una gran oportunidad para el alumnado y para las empresas de la región, es una gran oportunidad para todos", señaló este viernes durante la inauguración del evento 'Incentivando la Dual Intensiva con las Pymes extremeñas'. "La remuneración del alumnado va a ser una vía para que los alumnos vayan a esas enseñanzas que tienen menos demanda, pero que las empresas necesitan", subrayó.

Publicación en el DOE

En este sentido, recordó que estas subvenciones se aprobaron el pasado 14 de octubre en Consejo de Gobierno, que saldrán próximamente en el Diario Oficial de Extremadura y que su solicitud será totalmente electrónica para facilitar la incorporación de las empresas. "Estas ayudas están destinadas a hacer ese 'match' entre las necesidades del sector y, por otro lado, esas enseñanzas de Formación Profesional que tienen una baja matriculación", añadió.

Al acto, organizado por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, en colaboración con CaixaBank Dualiza y que se celebró en el Centro de Profesores y Recursos (CPR) de Mérida, acudieron más de medio centenar de pymes y entidades sin ánimo de lucro de la región. Durante el encuentro, diferentes expertos explicaron a los participantes el decreto y resolvieron las dudas de los interesados, según recoge la Junta en nota de prensa.

Fomento del empleo

Finalmente, Pérez agradeció la participación y colaboración de CaixaBank Dualiza para la divulgación de iniciativas de este tipo, que demuestran que la intención de la Junta es la de seguir fomentando el empleo en la región, especialmente en el mundo rural, así como paliar las necesidades de mano de obra que tienen las pymes. "El alumno ya se convierte en un trabajador mediante un contrato de formación en alternancia, de tal manera que se amplía las posibilidades de participación del alumnado en las empresas", afirmo.

Por su parte, la coordinadora territorial centro-sur de CaixaBank Dualiza, Eva Aguado, explicó que esta entidad financiera tiene un convenio firmado con la Junta para apoyar este tipo de acciones que fomentan la Formación Profesional y resaltó la importancia del decreto porque "la mejor forma para el alumno de adquirir destrezas o competencias es en un escenario real". "Este decreto incentiva a las empresas en la acogida de los alumnos y vamos a exponer a las empresas que asisten a la jornada las ventajas de la acogida de alumnos en la modalidad intensiva", indicó.