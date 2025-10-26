¿Cuántas multas se ponen por kilómetro de carretera en Extremadura?

El año pasado, la Dirección General de Tráfico (DGT) alzcanzó la cifra récord por recaudación de multas de la última década: 539,9 millones de euros, fruto de 5,4 millones de denuncias formuladas, un 5,14% más que en 2023. Sin embargo, no todas las comunidades han seguido la misma tendencia. Extremadura es la comunidad con menos sanciones por kilómetro de carretera (15 por km), lo que supone además una reducción del 9,6%. Pese a ello, el exceso de velocidad sigue siendo la infracción más repetida tanto en los radares fijos como en los móviles.

En la región, las denuncias por superar el límite de velocidad sumaron 64.472 en radares fijos y 20.534 en los móviles en 2024, aunque en ambos casos se redujeron —un 17,79% y un 15,28% menos, respectivamente— en comparación con el año anterior.

Denuncias de tráfico en Extremadura y variación respecto a 2023 / El Periódico Extremadura

A cierta distancia, le siguen las sanciones por no haber pasado la ITV o tenerla desfavorable, con 17.579 denuncias, un 2,39% menos que en 2023. En cambio, suben las infracciones relacionadas con no usar el cinturón de seguridad (+18,2%), carecer de permiso de conducir o tenerlo inválido (+8,3%), usar el móvil al volante (+8,6%) y circular sin seguro (+7,03%). También crecen un 17,07% las consideradas graves o muy graves, según el informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que analiza la evolución de las infracciones en carreteras bajo competencia de la DGT.

El radar, gran protagonista

El aumento general de la recaudación a nivel nacional se atribuye en gran parte a la intensa actividad de los radares camuflados. En términos generales, el exceso de velocidad continúa liderando el ranking, con 3,44 millones de denuncias, presentes en dos de cada tres infracciones y con un crecimiento del 4,1%. Le siguen las multas por no pasar la ITV (599.202, –5,8%), conducir sin carné (138.980, +3,5%) o usando el móvil (101.023, +8,8%) y no utilizar el cinturón (100.766, +0,12%).

También aumentan las relativas a circular utilizando dispositivos visuales (55,77%); las paradas o estacionamientos (18,43%); conducir de forma negligente (18,26); no respetar un ceda el paso o STOP (17,37%); no identificar al conductor por parte de los titulares de los vehículos (14,49%); conducir de forma temeraria (7,36%); o circular sin seguro (7,17%).

Un dato preocupante que revela el estudio es el incremento de un 5,52% en las denuncias por conducir bajo presencia de drogas, que han pasado de 54.596 denuncias en 2023 a 57.610 en un año.

Como cifra positiva, AEA destaca la reducción en un 10,51% de las denuncias por no hacer uso del casco (6.139 denuncias frente a las 6.860 formuladas en 2023) o por conducir superando la tasa de alcohol permitida (-5,83%), así como las formuladas por rebasar un semáforo en rojo (-22,52%).

Comunidades que lideran el ranking

Por comunidades, el mapa es desigual. La Rioja encabeza el incremento de denuncias, con un 64,4% más que en 2023, seguida de Aragón (+26%), Melilla (+12,9%) y Andalucía (+12,8%). También suben en Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Canarias y Murcia.

En el caso de Madrid, el incremento de denuncias se ha producido por la intensísima actividad sancionadora llevada a cabo por un radar, el situado en el km 20,2 de la M-40, que él solo formuló 74.873 denuncias de las 657.070 que se registraron en todas las carreteras de la Comunidad.

En cambio, las sanciones disminuyen en Cantabria (–36,1%), Asturias (–14,6%), Extremadura (–9,6%), Galicia (–9,5%), Comunidad Valenciana (–5,1%), Baleares (–2,4%) y Ceuta (–2,3%).

Madrid, la comunidad con más denuncias

No obstante, ha sido en Andalucía donde más denuncias se han formulado en términos absolutos (1.425.521 denuncias), si bien en la Comunidad de Madrid es donde se ha detectado el mayor número de infracciones en función de la extensión de su red de carreteras (202 denuncias por kilómetro), siendo Extremadura, por el contrario donde se han contabilizado menos denuncias por kilómetro de carretera (15 denuncias/km).

La situación extremeña

Pese al repunte de la recaudación nacional, la situación en Extremadura dista mucho de la media. No solo es la comunidad con menos denuncias por kilómetro de carretera, sino también una de las que presenta un descenso generalizado en casi todas las categorías.

En cuanto al número de vehículos, La Rioja lidera la proporción de denuncias con 0,37 por vehículo, seguida de Castilla y León (0,29), Navarra (0,28) y Castilla-La Mancha (0,26). Ceuta y Melilla, en cambio, cierran el ranking con solo 0,07 denuncias por vehículo.