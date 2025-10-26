Nuevo impulso a las pymes extremeñas: cinco expertos formarán a los empresarios en finanzas y transformación digital

Últimos cuatro días para que las pymes extremeñas se inscriban en el Programa de Crecimiento Empresarial impulsado por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, a través de la Dirección General de Empresa. Esta inicitiva, dirigida a empresarios y directivos de pymes en la región, busca fortalecer sus competencias, profesionalizar la gestión y consolidar el crecimiento de sus negocios.

Este programa de alto impacto formativo combina metodologías de las escuelas de negocio con un enfoque práctico adaptado a la realidad de cada empresa. Su objetivo es acompañar a las pymes en su crecimiento hacia una gestión más estratégica, digital y sostenible, proporcionando herramientas para mejorar la dirección, el liderazgo, la digitalización y la planificación financiera.

Cinco sesiones con talleres y ponencias

El itinerario incluye cinco sesiones presenciales que se desarrollarán entre noviembre y diciembre en Trujillo, Mérida, Cáceres, Badajoz y Almendralejo, impartidas por CEOs y directivos de prestigio nacional. En ellas se abordarán temas clave como estrategia empresarial, liderazgo y gestión de equipos, digitalización e inteligencia artificial, finanzas y gestión comercial. Cada jornada combinará ponencias magistrales y talleres prácticos que permitirán aplicar los conocimientos directamente a los retos de cada empresa.

Los ponentes son reconocidos líderes en sus ámbitos profesionales, con una amplia trayectoria en dirección, innovación y desarrollo empresarial. Miguel Ángel Luque Manosalvas, actualmente es Gestor Senior de Instituciones en Cajasur; experto en liderazgo y gestión del talento. Antonio Salas Fuentevilla, directivo y consultor experto en estrategia empresarial, con más de 20 años de experiencia liderando el crecimiento de empresas internacionales. Zahira Martín Mariscal, es Head of Digital en Farma2go, referente en marketing digital y ecommerce, destaca por su visión analítica y su capacidad para generar valor comercial.

También participarán Raquel Rodríguez Bárcena, fundadora de Iónika, que lidera la transformación digital y sostenible de las pymes, y Luis Sendino Hermosilla, consultor financiero con más de 25 años de experiencia, que promueve una gestión económica responsable y orientada a resultados sostenibles. Además, el programa ofrece asesoramiento personalizado y espacios de networking para fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias entre los participantes.