El dispositivo para evitar el robo de aceitunas en Extremadura se refuerza esta campaña con efectivos portugueses

El Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el jefe de la zona de la Guardia Civil de Extremadura y varios mandos de la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, han mantenido este lunes una reunión centrada en la exposición detallada del 'Plan de actuación para la seguridad de explotaciones agrícolas durante la presente campaña de recogida de aceitunas 2025/2026'.

Presentación esta mañana del plan de actuación. / El Periódico

Desde el inicio de la campaña el pasado mes de septiembre, la Guardia Civil ha activado el citado Plan con el objetivo de garantizar la seguridad y protección del sector olivarero.

Actuaciones que se centran principalmente en la vigilancia de olivares, y velar por la correcta trazabilidad del fruto desde su origen, y transporte hasta sus destinos intermedios o finales, como almazaras, cooperativas o puntos y puestos de compra.

Una de las herramientas que facilita la labor de control e inspección por parte de la Guardia Civil, es aplicar lo expuesto en el nuevo Decreto 71/2025, que tiene como objeto el garantizar la trazabilidad de la aceituna sin transformar desde su lugar de producción en Extremadura hasta un establecimiento, tanto cuando el destino es directamente un establecimiento de transformación, como cuando dichos productos se entregan a puestos intermediarios.

Diversas unidades

Como en años anteriores, se despliegan efectivos de diversas Unidades de la Comandancia. Además de las ya dedicadas en mayor exclusividad como son los Equipos ROCA (en labores de investigación) y RACE (especializados en la prevención de robos en el campo), se cuenta con el apoyo del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), el Subsector de Tráfico, agentes especialistas en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional (PEGASO), la Unidad Orgánica de Policía Judicial y los Puestos de Seguridad Ciudadana.

Drones y caballería

Para garantizar una mayor cobertura del territorio, se han solicitado unidades especializadas, no presentes habitualmente en Extremadura, como el Servicio Aéreo y el Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil. Estos efectivos, equipados con medios avanzados, serán esenciales para patrullar las zonas más remotas y de difícil acceso a los cultivos.

Agentes del escuadrón de caballería de la Guardia Civil. / El Periódico

Además, como novedad en la presente campaña, el operativo se verá reforzado con apoyo elde la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal, estableciendo dispositivos de servicios conjuntos en zonas transfronterizas, cuya coordinación y operatividad quedará determinada a través del Centro de Coordinación Policial Aduanera (CCPA) de Caya en Badajoz.

Con este despliegue y colaboración con otras Administraciones como la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, y la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, se pretende aumentar la eficacia en la vigilancia de los campos, y responder de manera más rápida ante cualquier indicio de actividad ilícita en las fincas, y también durante el transporte, manipulación y comercialización fraudulenta de la aceituna.

Se continúa con la colaboración de Inspección de Trabajo y Seguridad Social ante posibles delitos contra los derechos de los trabajadores y otras irregularidades en la contratación.

Informar con rapidez

La Guardia Civil recuerda a traves de una nota que es fundamental informar por el medio más rápido a su alcance, teléfonos de urgencias (Guardia Civil, el 062 o Centro de Emergencias, el 112), de cualquier robo/hurto, así como de la presencia de personas o vehículos que por su actitud pueda inducirle sospechas, con el objetivo de garantizar la seguridad y protección, pudiendo hacer uso también de la aplicación ALERTCOPS, una herramienta que permite a los ciudadanos enviar alertas en tiempo real a las autoridades, incluyendo ubicación, imágenes y videos. "Y siempre denunciar lo antes posible cualquier acción delictiva, aportando tanto información de los hechos como del material sustraído y/o dañado. Esto servirá, no solo para el esclarecimiento de los hechos y descubrimiento de los autores de la sustracción o la receptación ilegal del bruto, también para enfocar los servicios preventivos en zonas de mayor incidencia", se concluye.