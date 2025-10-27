Política regional
Extremadura se enfrenta a su primer adelanto electoral
María Guardiola comparece de urgencia esta tarde ante los medios de comunicación
La presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado con carácter de urgencia a los medios de comunicación en la tarde de este lunes.
Cabe destacar que Abel Bautista ha trasladado este lunes a PSOE y Vox que "aún están a tiempo" de retirar las enmiendas presentadas a la totalidad del presupuesto" si quieren negociar". "Ellos saben que una enmienda a la totalidad es cerrar la puerta a cualquier acuerdo entre Gobierno y grupos parlamentarios, por tanto, depende de ellos", ha señalado a tan solo un día de que se celebre el pleno para el debate de totalidad de las cuentas autonómicas de 2026.
En su intervención, no ha desvelado si mañana se convocarían las elecciones anticipadas en caso de prosperar alguna de las enmiendas. En cualquier caso, ha señalado que esa decisión depende en exclusiva de la presidenta extremeña, María Guardiola: "Solo está en su cabeza". Y es que cabe recordar que la dirigente extremeña ha dicho que en caso de no lograr los apoyos a su presupuesto, se plantearía adelantar los comicios. "La presidenta ha sido muy honesta, no engaña a nadie y en ese sentido nadie puede esperar ninguna sorpresa", ha destacado.
