El tiempo
Extremadura espera este martes hasta 60 litros por metro cuadrado de precipitaciones
Varias comarcas de la región están en alerte amarilla por la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas que dejarán abundantes precipitaciones en el oeste de la península
El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla por lluvias en varias comarcas de Cáceres y la zona sur de la provincia de Badajoz entre las 20.00 horas de este martes, día 28, y las 00.00 horas del miércoles.
Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la comarca sur de Badajoz, en la Meseta cacereña y la comarca Tajo y Alagón se pueden acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 en 12, mientras que en el norte de Cáceres, las precipitaciones acumuladas en 12 horas podrían alcanzar 60 litros por metro cuadrado.
Y es que a partir de mañana la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas dejarán abundantes precipitaciones en el oeste de la península. Será una situación de vientos ábregos, húmedos y templados, por lo que las temperaturas serán suaves en general.
Así, en la jornada del martes se registrarán lluvias moderadas que se irán extendiendo de oeste a este y pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta al final del día.
La previsión para el miércoles es similar a la del día anterior, con intervalos nubosos y posibles lluvias débiles o moderadas acompañadas de tormentas.
Recomendaciones
El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.
Por su parte, a la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.
Asimismo se aconseja, en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua y, en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112, ha informado la Junta en nota de prensa.
