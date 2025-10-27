Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Extremadura espera este martes hasta 60 litros por metro cuadrado de precipitaciones

Varias comarcas de la región están en alerte amarilla por la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas que dejarán abundantes precipitaciones en el oeste de la península

Aemet

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla por lluvias en varias comarcas de Cáceres y la zona sur de la provincia de Badajoz entre las 20.00 horas de este martes, día 28, y las 00.00 horas del miércoles.

Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la comarca sur de Badajoz, en la Meseta cacereña y la comarca Tajo y Alagón se pueden acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 en 12, mientras que en el norte de Cáceres, las precipitaciones acumuladas en 12 horas podrían alcanzar 60 litros por metro cuadrado.

Y es que a partir de mañana la llegada de frentes asociados a borrascas atlánticas dejarán abundantes precipitaciones en el oeste de la península. Será una situación de vientos ábregos, húmedos y templados, por lo que las temperaturas serán suaves en general.

Así, en la jornada del martes se registrarán lluvias moderadas que se irán extendiendo de oeste a este y pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta al final del día.

La previsión para el miércoles es similar a la del día anterior, con intervalos nubosos y posibles lluvias débiles o moderadas acompañadas de tormentas.

Recomendaciones

El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

Por su parte, a la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

Asimismo se aconseja, en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua y, en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112, ha informado la Junta en nota de prensa.

