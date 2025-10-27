La FP ya es la primera opción que buscan las ofertas de empleo de Extremadura

La Formación Profesional se ha consolidado como la enseñanza más demandada por las empresas españolas, y en especial por las extremeñas. El último informe elaborado por las firmas Infoempleo y Adecco revela que uno de cada tres puestos de trabajo ofertados en Extremadura exige contar con un título de FP (36,44%), superando por primera vez a la formación universitaria (22, 84%). Sorprende también el incremento de la demanda de los títulos de ESO y/o Graduado Escolar como título único para ofertas laborales en la región.

Un cambio que confirma la clara evolución del futuro formativo y que hoy sitúa a la FP en el centro de la empleabilidad, tanto a nivel regional como nacional. Con respecto a la situación del país, la Formación Profesional se ha convertido en el epicentro para cubrir las necesidades del mercado laboral. Más de un millón de estudiantes optaron por esta alternativa formativa durante el curso 2023/2024, según datos del Ministerio de Educación. Del mismo modo, casi la mitad de las ofertas en España ya solicitan candidatos con estudios de FP para sus empleos (46,9%), lo que supone un incremento de más de dos puntos respecto al año anterior y la cifra más alta registrada en los últimos años. Paralelamente, las ofertas que exigen titulación universitaria se reducen al 21,42%, consolidando un vuelco histórico en la demanda de perfiles profesionales de esta índole.

Extremadura refleja con claridad esta transformación, con una lluvia de puestos que esperan a alumnos de Formación Profesional, especialmente en sectores vinculados a la tecnología, la energía y la industria manufacturera. No obstante, estos empleos suponen solo el 0,46% del total del país, frente al gran peso que ostenta, por tercer año consecutivo, la Comunidad de Madrid (27,6%), seguida de Cataluña (25,4%) y Andalucía (9,7%). De esta manera, Extremadura ocupa el último puesto del ranking en el reparto autonómico.

Gráfica de las titulaciones más demandadas de FP / El Periódico de Extremadura

Los ciclos con más peticiones

El informe subraya además que los ciclos de FP más solicitados en la región extremeña son los de Grado Superior, que aglutinan el 23,6% de las vacantes. Por su parte, los estudios de Grado Medio también se mantienen en auge, aunque con menor intensidad (12, 7%). En concreto, las titulaciones que más oferta reciben son las de Administración y Gestión (6,2%), Electricidad y Electrónica (4,5%), Fabricación Mecánica (2,6%), Instalación y Mantenimiento (2,4%), y Comercio y Márketing (1,25%).

Por sectores, Servicios se mantiene, por cuarto año consecutivo, líder en el número de ofertas de empleo que se publican con perfil de FP (18,3%), aunque pierde cinco puntos y medio. Por el contrario, la Industria encabeza la mayor subida y escala hasta la segunda posición (10,4%). Le sigue Construcción (6,6%), Metalurgia (6,5%), Transporte y Logística (6%) e Informática (5,3%).

Los técnicos, en cabeza

Por categorías profesionales, las vacantes disponibles más numerosas siguen siendo las de ‘técnicos’, que ocupan más de la mitad de las ofertas de los perfiles de FP (50,6%) y siguen subiendo. El segundo puesto lo ocupa la categoría ‘empleados’, con casi un 40%. En el extremo opuesto, las vacantes que buscan ‘mandos intermedios’ se convierten en las únicas del país que reducen su presencia en la Formación Profesional. Ahora suponen únicamente el 9,41%.

En cuanto a puestos concretos, el estudio identifica cuáles son las profesiones con mayores ofertas dentro de la FP: Comercial se convierte en la más demandada, con un 6,2% de las vacantes; a continuación los Administrativos con un 5,9%; terceros los técnicos de mantenimiento, perfil que experimenta la segunda mayor subida interanual; y en cuarto lugar se mantiene los operarios.

Aprendizaje rápido

¿Y por qué esta apuesta cada vez mayor por la FP? El estudio indica que se debe, en parte, a la necesidad de cubrir perfiles técnicos difíciles de encontrar en otras formaciones educativas, ya que en este caso se fomenta la participación activa en entornos profesionales reales casi desde el comienzo del aprendizaje (prácticas...), de tal forma que el estudiante adquiere habilidades resolutivas ante situaciones cotidianas.

Pero el diagnóstico que dibuja el informe va más allá del simple aumento de la demanda de titulados en este campo: también pone de manifiesto cómo evoluciona la manera de captar mano de obra en los últimos años. Ahora se va priorizando, paulatinamente, la rápida resolución y desempeño en el oficio frente al título universitario.

Un perfil más general

Una demanda que, a pesar de experimentar un claro crecimiento, no se ilustra aún de forma específica: más del 75% de las ofertas nacionales que disponen trabajos para titulados de FP no especifican la rama requerida, un porcentaje que ha aumentado 9,13 puntos en tan solo un año. Esto evidencia dos cosas: en primer lugar, que las empresas valoran cada vez más un perfil técnico o formativo generalista pero práctico, y que, en contraposición, la excesiva referencia en las titulaciones complica la orientación concreta de las ofertas.

El estudio también vincula el crecimiento de la FP a una mejora en la percepción social. Cada vez más jóvenes eligen esta vía como primera opción, atraídos por una empleabilidad más inmediata y eficaz, además de ofrecer la posibilidad de formarse en estudios universitarios posteriormente. En Extremadura, las matriculaciones en Formación Profesional han aumentado un 28% en los últimos cinco años, según datos del Ministerio de Educación, un crecimiento que confirma el interés creciente.

Con este panorama, la FP emerge como la principal apuesta para el futuro laboral extremeño, según indica el estudio. Una formación práctica, conectada con las empresas y la innovación, y adaptada a los retos tecnológicos, que hoy marca el rumbo del empleo en la región.