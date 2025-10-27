Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de octubre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Óscar Naim Solís, del Grado Medio de Carpintería del IES San José (Badajoz), realiza uno de sus proyectos formativos.

Óscar Naim Solís, del Grado Medio de Carpintería del IES San José (Badajoz), realiza uno de sus proyectos formativos. / Ismael Chávez

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La FP ya es la primera opción que buscan las ofertas de empleo de Extremadura

Sustituye a la formación universitaria y se convierte en la alternativa más demandada en el mercado de trabajo

Adrián Llerena: "Estamos cambiando la forma de prescribir medicamentos y en Extremadura ya es una realidad"

Nacido en 1958 en Esparragosa de Lares (y miembro orgulloso de la cofradía de la Virgen de la Cueva), es el padre de MedeA, un programa innovador de medicina personalizada promovido por el SES, que el próximo noviembre concluye su fase piloto tras analizar a más de 8.000 extremeños y dotarles de informe genético, ya integrado en el sistema Jara

Cáceres, un gran plató cinematográfico

El impacto de las series y películas en la provincia cacereña va más allá de la pantalla: restaurantes, alojamientos rurales, guías turísticos y negocios locales se benefician del aumento de visitantes

Las cifras de acoso escolar aumentan en Badajoz: de 1 a 5 casos en el último curso

En la provincia se han registrado 11 episodios

La limpieza de 31 instalaciones deportivas de Plasencia sale a licitación

Están incluidas las piscinas, pabellones, pistas y campos de fútbol

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents