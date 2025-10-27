Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de octubre

Actualidad
La FP ya es la primera opción que buscan las ofertas de empleo de Extremadura
Sustituye a la formación universitaria y se convierte en la alternativa más demandada en el mercado de trabajo
Adrián Llerena: "Estamos cambiando la forma de prescribir medicamentos y en Extremadura ya es una realidad"
Nacido en 1958 en Esparragosa de Lares (y miembro orgulloso de la cofradía de la Virgen de la Cueva), es el padre de MedeA, un programa innovador de medicina personalizada promovido por el SES, que el próximo noviembre concluye su fase piloto tras analizar a más de 8.000 extremeños y dotarles de informe genético, ya integrado en el sistema Jara
Cáceres, un gran plató cinematográfico
El impacto de las series y películas en la provincia cacereña va más allá de la pantalla: restaurantes, alojamientos rurales, guías turísticos y negocios locales se benefician del aumento de visitantes
Las cifras de acoso escolar aumentan en Badajoz: de 1 a 5 casos en el último curso
En la provincia se han registrado 11 episodios
La limpieza de 31 instalaciones deportivas de Plasencia sale a licitación
Están incluidas las piscinas, pabellones, pistas y campos de fútbol
- Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
- Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
- Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
- Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera
- Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño