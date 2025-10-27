Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 27 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Sustituye a la formación universitaria y se convierte en la alternativa más demandada en el mercado de trabajo

Nacido en 1958 en Esparragosa de Lares (y miembro orgulloso de la cofradía de la Virgen de la Cueva), es el padre de MedeA, un programa innovador de medicina personalizada promovido por el SES, que el próximo noviembre concluye su fase piloto tras analizar a más de 8.000 extremeños y dotarles de informe genético, ya integrado en el sistema Jara

El impacto de las series y películas en la provincia cacereña va más allá de la pantalla: restaurantes, alojamientos rurales, guías turísticos y negocios locales se benefician del aumento de visitantes

En la provincia se han registrado 11 episodios

Están incluidas las piscinas, pabellones, pistas y campos de fútbol