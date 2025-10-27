El PP extremeño ve posible una nueva "alianza" entre PSOE y Vox para tumbar el presupuesto

"La pinza de PSOE y Vox cada vez está más patente en Extremadura". De esta forma lo ha manifestado este lunes el portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, quien ve posible que ambas formaciones materialicen en el pleno de mañana una nueva "alianza" que les permita sacar adelante alguna de las tres enmiendas presentadas a la totalidad del presupuesto autonómico de 2026, ya que Unidas por Extremadura también ha presentado una. "Yo sé lo que va a hacer el Grupo Parlamentario Popular, que es votar que no a las tres", ha avanzado en rueda de prensa.

En esta línea, Sánchez Juliá ha acusado a PSOE y Vox de mantener una “pinza” parlamentaria cada vez más visible, que responde más a “una estrategia política de bloqueo” que a una defensa coherente de los intereses de los extremeños. “Veremos si mañana se repite otro episodio de esa alianza, ya hemos visto en este en este hemiciclo a Vox apoyando al PSOE y al PSOE apoyando a Vox”, ha indicado. "La oposición es la que tiene que tomar la decisión de lo que va a pasar mañana", ha destacado.

Reforma del Reglamento

En este sentido, el diputado ha recordado que PSOE y Vox tumbaron en el último pleno la reforma del Reglamento de la Asamblea con la que el PP pretendía llegar a legislaturas siempre de cuatro años en la región aunque se adelanten las elecciones, una modificación que tenía como único objetivo “normalizar” la normativa interna para adaptarla al Estatuto de Autonomía. “La Asamblea tiene la obligación de adecuar sus normas cuando contradicen leyes de rango superior”, ha explicado.

En su intervención, Sánchez Juliá ha destacado que el Gobierno regional de María Guardiola "ha hecho todo lo que tiene que hacer". "Ha presentado unos presupuestos en tiempo y forma, a diferencia de lo que hace el Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva tres años sin presentar los presupuestos. Se ha sentado con los grupos parlamentarios para negociar estos presupuestos", ha señalado. "Se ha negociado, se ha hablado e incluso se les ha pedido que retiren las enmiendas a la totalidad. Y ahora vamos a ver cuál es el resultado de esa pinza de PSOE y Vox", ha insistido.