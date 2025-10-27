El PSOE extremeño sobre el adelanto electoral: "Constata el fracaso de la legislatura de Guardiola"

El PSOE de Extremadura considera que la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre supone el "reconocimiento explícito del fracaso político y de toda la legislatura" de la presidenta de la Junta, María Guardiola. Tras conocer la decisión adoptada por la jefa del Ejecutivo autonómico, los socialistas señalan que "han sido dos años y cuatro meses perdidos para Extremadura". "En este tiempo, no ha habido ni un solo avance social, sin un solo proyecto transformador, y han sido dos años marcados por los recortes y los retrocesos en servicios públicos, en derechos y en oportunidades para la ciudadanía", lamentan.

A juicio de los socialistas extremeños, Guardiola "no ha sido capaz de ofrecer estabilidad ni rumbo a la región". "Su gobierno ha estado más centrado en sobrevivir que en gobernar, más pendiente de contentar a la extrema derecha que de dar respuesta a los problemas reales de los extremeños y extremeñas", indican en nota de prensa.

Además, desde el PSOE sostienen que esta decisión confirma "la falta total de autonomía política de la señora Guardiola". "Hasta que Feijóo no le ha dado permiso hoy en Madrid, no ha podido dar el paso. Una vez más, queda demostrado que Extremadura no ha tenido una presidenta, sino una delegada del PP nacional", aseguran.

"El PSOE de Extremadura afronta este nuevo tiempo con responsabilidad y el firme compromiso de devolver a la región el rumbo, la estabilidad y el progreso que ha perdido durante esta legislatura fallida", concluyen. Por último, cabe indicar que el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, comparecerá mañana martes en Mérida para ofrecer más información sobre el adelanto de elecciones en Extremadura.