Última llamada de Bautista a PSOE y Vox: "Aún están a tiempo de retirar las enmiendas para acordar el presupuesto"

El tiempo se acaba. El consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha trasladado este lunes a PSOE y Vox que "aún están a tiempo" de retirar las enmiendas presentadas a la totalidad del presupuesto "si quieren negociar". "Ellos saben que una enmienda a la totalidad es cerrar la puerta a cualquier acuerdo entre Gobierno y grupos parlamentarios, por tanto, depende de ellos", ha señalado a tan solo un día de que se celebre el pleno para el debate de totalidad de las cuentas autonómicas de 2026.

En su intervención, no ha desvelado si mañana se convocarían las elecciones anticipadas en caso de prosperar alguna de las enmiendas. En cualquier caso, ha señalado que esa decisión depende en exclusiva de la presidenta extremeña, María Guardiola: "Solo está en su cabeza". Y es que cabe recordar que la dirigente extremeña ha dicho que en caso de no lograr los apoyos a su presupuesto, se plantearía adelantar los comicios. "La presidenta ha sido muy honesta, no engaña a nadie y en ese sentido nadie puede esperar ninguna sorpresa", ha destacado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha reiterado que "se ha hecho todo lo posible" desde el primer momento para que Extremadura tenga en el próximo año las cuentas que necesita para consolidar su crecimiento. Sobre posibles acuerdos si el proyecto presupuestario supera mañana el trámite de las enmiendas de totalidad, ha asegurado que la Junta "no está en el cálculo electoral, ni en el de la aritmética parlamentaria ni en el de ninguna encuesta".

Estrategia PSOE y Vox

En alusión a PSOE y Vox, ha puesto el foco en que coincidan en las votaciones parlamentarias. "La única explicación que hay es un tacticismo político de llegar a un año electoral con un gobierno desgastado y con una presidenta pidiendo la hora. Esa es la estrategia de Vox y el Partido Socialista. Y yo me atrevo a decir que es que hasta acuerdan las votaciones antes de los inicios del pleno", ha lamentado. "No es normal lo que está ocurriendo en la Asamblea de Extremadura", ha denunciado.

A su juicio, de la actitud mantenida por el PSOE durante la negociación presupuestaria, se desprende que "nada hace prever" que la situación vaya a ser distinta que la del año pasado "porque no hay una situación de confianza ni de honestidad". "El año pasado no se llegó a un acuerdo porque el Partido Socialista, en el último momento, decidió que no se llegara a un acuerdo", ha expresado. "El líder de los socialistas no se ha sentado a negociar", ha apostillado.