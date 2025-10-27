Así transforma Zulema Romero la manera de lucir el pañuelo de cien colores extremeño

Zulema actúa como embajadora de Extremadura en redes, defendiendo que el orgullo por lo propio puede convivir con la modernidad y las tendencias actuales. Con más de 60.000 seguidores entre sus perfiles de Instagram y TikTok, muestra diferentes paisajes, costumbres y tradiciones de su tierra, reivindicando el valor de lo local.

El pañuelo de cien colores

El pañuelo de cien colores, una de las piezas más reconocibles de los trajes regionales extremeños, tiene sus raíces a finales del siglo XVIII. En su página web, la firma pacense Sancha, defensora de la tradición popular, explica que esta prenda se extendió más allá de las fronteras extremeñas, manteniéndose en uso hasta bien entrado el siglo XX, especialmente entre los grupos de Coros y Danzas y en las zonas donde el traje regional sigue siendo parte esencial de las fiestas locales.

CACERES. BAJADA VIRGEN DE LA MONTAÑA / CARLOS GIL

El pañuelo se caracteriza por su estampado simétrico de formas, que convergen hacia el centro, y existen modelos antiguos donde puede leerse en una esquina su nombre: 100 colores. Tradicionalmente usado sobre los hombros, su diseño colorido y artesanal lo convierte en una prenda atemporal, ideal tanto para el invierno a modo de bufanda, como para el verano, como chal o fular.

Tradición extremeña en redes

Entre quienes mantienen viva esa pasión destaca Zulema Romero, la joven pacense que ha convertido sus redes sociales en un escaparate de la vida rural extremeña. En su última publicación en TikTok, Zulema demuestra la creatividad y elegancia con la que reinterpreta lucir el pañuelo de cien colores. En tres propuestas diferentes, muestra cómo esta prenda puede transformarse y adaptarse a estilos actuales sin perder su esencia tradicional.

Primero, lo convierte en una falda cruzada, situando el pico más grande en la parte trasera y cruzando los extremos en la cintura, creando un conjunto perfecto para un evento, combinado con sandalias y accesorios dorados. Sirve, también, esta pieza como vestido asimétrico, anudándolo al cuello y ajustándolo con un imperdible a la altura deseada, logrando una silueta original y favorecedora. Por último, Zulema adapta esta prenda a la última moda: lo anuda en la cintura sobre una americana negra, una tendencia que ha pisado con fuerza durante el verano y que seguirá presente este otoño, aunque esta original versión cuenta con una pincelada de la moda extremeña. De esta forma, Zulema reivindica que moda y tradición pueden caminar de la mano.