Unidas considera que los presupuestos de Guardiola están "sentenciados"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, considera que la presidenta autonómica, María Guardiola, ha elaborado el proyecto presupuestario de 2026 con el objetivo de que sea "la excusa" para convocar elecciones anticipadas. En rueda de prensa, De Miguel ha afirmado que, aunque el proyecto presupuestario consiga salvar el trámite de las enmiendas a la totalidad -el pleno se celebra este martes-, las cuentas están "sentenciadas".

Si bien no ha querido desvelar el sentido de voto de su formación a las enmiendas presentadas por PSOE y Vox, sí ha reconocido que la propuesta de esta última formación “está en las antípodas de lo que nosotros defendemos”. A su juicio, las cuentas del próximo año están "sentenciadas" porque todos los puentes de diálogo con la oposición están actualmente "rotos por la incapacidad del PP de plantear unas negociaciones honestas”.

"Estamos ante un paripé”, ha añadido De Miguel, quien ha defendido que su grupo parlamentario es la única fuerza política coherente en este “circo”, pues desde el primer momento ya anunció que los presupuestos "son incompatibles con lo que nosotras queremos en Extremadura”. En su opinión, este “paripé de las cuentas" obedece a una estrategia nacional del PP, “que la señora Guardiola sigue a pies juntillas”.

“Feijoo estaba planteando el superdomingo electoral, pero el presidente de Aragón ya ha dicho que el adelanto electoral no es algo que contemple, pero aquí Guardiola no lo descarta porque obedece de manera leal al PP, olvidando los verdaderos intereses de Extremadura”, ha agregado. A su juicio, las credenciales con la que Guardiola se va enfrentar a las elecciones son "bastante pobres". "Mentiras, medias verdades, falsas promesas, deterioro de los servicios públicos y políticas que solo benefician a cuatro señoritos", ha dicho.