Vox no apoyará "ni en broma" la enmienda del PSOE a los presupuestos extremeños

Vox Extremadura no apoyará "ni en broma" la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE extremeño a los presupuestos autonómicos elaborados por la Junta de Extremadura para 2026. "Nosotros combatimos al socialismo corrupto y en Extremadura hay un socialismo corrupto de enorme importancia", ha señalado este lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, a preguntas de los medios en la previa del debate presupuestario que se celebrará mañana en la Asamblea regional para debatir las enmiendas totales presentadas por PSOE, Vox y Unidas.

"Si una presidenta como Guardiola, que no tiene mayoría absoluta, necesita apoyo, yo creo que lo va a encontrar con más facilidad en el PSOE que en Vox", ha manifestado. A su juicio, la dirigente extremeña del PP está dando "pruebas evidentes todo el tiempo de estar mucho más cerca de las tesis del progresismo que de las tesis de la reconstrucción y la prioridad nacional". "Pues que se lo pida a ellos, que con nosotros es que ni habla", ha reiterado.

"Me da la sensación de que la señora Guardiola no conoce el procedimiento parlamentario, porque decía que le iban a tumbar los presupuestos ya y eso sería solamente si Vox apoyara la enmienda a la totalidad del Partido Socialista, y nosotros no lo vamos a hacer", ha asegurado. "Quizá sea porque la señora Guardiola no ha hablado con los nuestros, porque es muy fácil hablar con nuestros diputados en la Asamblea, que son encantadores. Solo hay que hacer una cosa, acercarse y hablar", ha resaltado.

En este sentido, ha señalado que tampoco esperan que el PSOE apruebe la suya, de hecho, los socialistas extremeños ya han avanzado también que no les darán su apoyo. Preguntado sobre si cree que el rechazo a esa enmienda puede leerse como un gesto para tender la mano a Guardiola, Fúster ha expresado que Vox no tiende la mano "a nadie" y menos a una presidenta que no cuenta con la mayoría absoluta y que "necesita apoyo".