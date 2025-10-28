¿Conoces estas cuatro tradiciones extremeñas del Día de Todos los Santos?
La Chaquetía, los casamientos de higos y nueces o el bodigo son solo algunas de las joyas populares que cada año reúnen a familias y vecinos
La festividad de Todos los Santos no solo es una fecha para recordar a los que ya no están, sino también una jornada de convivencia, y tradiciones profundamente arraigadas en la cultura popular de la región. Pueblos y familias extremeñas mantienen vivas las costumbres que han pasado de generación en generación.
Chaquetía y Calbotá
Además de la ya conocida Chaquetía, en la que familiares y amigos se reúnen al aire libre para disfrutar de frutos secos, higos, granadas y castañas, y de la Calbotá, especialmente popular en localidades como Eljas con su fiesta As Borrallas, donde la castaña es la auténtica protagonista, en la región extremeña existen muchas otras tradiciones que también celebran la llegada del otoño.
Casamientos
Otra costumbre ligada a esta fecha son los llamados “casamientos”, típicos de muchas localidades extremeñas. Se trata de unir un higo seco con una nuez o una almendra en su interior. En lugares como Aceuchal o Los Santos de Maimona, los niños aún recuerdan cómo preparaban estos casamientos para compartirlos en el campo junto a los mayores.
Calavera el Conqui
También, en localidades cercanas a Los Santos de Maimona, se conserva la tradición de los farolillos de melón y sandía. Los más pequeños tallaban en estas frutas pequeñas aberturas a modo de ojos y boca, colocaban una vela en su interior y salían por las calles al caer la noche. En pueblos cercanos, como Montijo o Puebla de la Calzada, esta costumbre se conoce como la “Calavera el Conqui”, y los niños entonaban versos como: "¡Calavera el Conqui te da muchos sustitos, si nos das caramelos, nos iremos prontito!"
Los bodigos
Ya son conocidos en la región algunos dulces y comidas típicas en esta festividad, como los huesitos de santo o los buñuelos de viento, pero en la Siberia extremeña, en Siruela, muchos vecinos preparan su ya típico Bodigo. Este pan casero, relleno de jamón, carne y chorizo, tiene origen pastoril y se ha convertido en el centro de una celebración colectiva: cada familia lleva su bodigo al campo, lo coloca en el centro de la mesa y lo comparte con los demás.
