CSIF reclama que el adelanto electoral en Extremadura no frene la negociación de las mejoras laborales a los empleados públicos

El sindicato CSIF considera fundamental que continúe el diálogo abierto durante las próximas semanas entre los representantes de los trabajadores y la administración regional ante el adelanto de las elecciones el próximo 21 de diciembre. El presidente de CSIF en Extremadura, Benito Román, recuerda que ha trabajado en las últimas semanas a favor de los presupuestos en Extremadura en 2026, llamando a la responsabilidad y al diálogo a todos los grupos parlamentarios para que se llegase a un acuerdo.

"Vamos a seguir trabajando para que a partir del 21 de diciembre, sean cuáles sean los resultados, todas y cada una de nuestras reivindicaciones, que son las que demandan los trabajadores, sean una realidad", ha señalado Román

Entre estas cuestiones cita la homologación retributiva en todos los sectores, como Educación, Sanidad y Administración General de la Junta de Extremadura; que se cumpla el calendario de las ofertas de empleo público para que las plantillas estén dotadas de todo el personal necesario; o los concursos de traslados, una demanda "prioritaria en los últimos tiempos, entre otras muchas cuestiones", recoge el sindicato en una nota de prensa.

Calendario previsto

En este sentido, Benito Román confía en que la administración regional va a continuar hasta el 21 de diciembre con el calendario previsto de celebración de mesas de negociación social para llegar a un acuerdo con los representantes sindicales.

"La administración debe de seguir su cauce natural para que sigan funcionando y mejorando los servicios públicos, tanto para los trabajadores como para los ciudadanos", ha explicado. En el sector privado, donde CSIF crece "de forma sustancial" en los últimos años, Benito Román también considera necesario que el gobierno que salga de las urnas otorgue "estabilidad" a la región y tenga como prioridad la aprobación de unos nuevos presupuestos para mejorar cuestiones esenciales en la comunidad autónoma.

Entre estas ha situado las infraestructuras, las inversiones en mejora de calidad del empleo o que un refuerzo de las ayudas a ayudas a las empresas para que se creen el mayor número de puestos de trabajo y en las mejores condiciones laborales posibles con la aprobación de eficaces convenios laborales con la participación de CSIF.