La joya oculta de Extremadura: una muralla circular de piedras de río única en toda España

Los caprichos arquitectónicos colonizan Extremadura desde el inicio de su historia, desafiando al tiempo y a la acción humana. Todos ellos definen el patrimonio extremeño que late en su piel reflejando los cambios a lo largo de los siglos. De hecho, la singularidad patrimonial combinada con las peculiaridades medioambientales y las gastronómicas conforman un atractivo turístico que definen la idiosincrasia de Extremadura.

Si la región cuenta con espacios como la rotonda más grande y bella de Europa, con la muralla más larga de Europa o el puente internacional más pequeño del mundo, en ella también se encuentra la fortificación circular de cantos rodados, única en España por su técnica constructiva y conservación.

La muralla de Galisteo. / EL PERIÓDICO

Del siglo XIII

La construcción data del siglo XIII, durante la reconquista cristiana, y los estudiosos creen que se reaprovechó estructuras almohades y romanas. Se destinó a funciones defensivas para proteger un núcleo rural de gran valor agrícola y estratégico, puesto que, Galisteo, la localidad cacereña donde se ubica la muralla, se situaba en la frontera de los reinos de León y Castilla. También se cree que el promotor de la edificación fue la Orden del Temple o los condes de Galisteo, que gobernaron la villa en la Edad Media.

Pero la excepcionalidad de este patrimonio y lo que la convierte en irrepetible es el material empleado: cantos rodados procedentes del río Jerte. Redondeados y de distintos tamaños, las piedras se disponen en filas horizontales sujetas con argamasa de cal y arena.

Estado actual y conservación

El perímetro de la muralla alcanza los 900 metros de circunferencia y una altura de entre 8 y 10 metros. Además, se caracterizaba por disponer de 20 torres semicirculares o cuadradas y dos puertas principales: la de Santa María (la más monumental) y la de la Villa (orientada al río).

En su interior, protege el casco antiguo de Galisteo, que conserva su trazado medieval en forma elíptica con calles estrechas y casas de piedra y adobe.

Además de ser única en España, esta fortificación también destaca por su conservación, casi íntegra, algo insólito en murallas rurales, gracias a las labores de conservación, consolidación y limpieza. Por ello, en 1949 recibió la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).