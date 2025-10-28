Curiosidades en Extremadura
La joya oculta de Extremadura: una muralla circular de piedras de río única en toda España
Esta fortificación del siglo XIII, ubicada en Galisteo (Cáceres), usó una técnica constructiva irrepetible con cantos rodados del río Jerte. Su conservación es tan excepcional que fue declarada Bien de Interés Cultural en 1949
Los caprichos arquitectónicos colonizan Extremadura desde el inicio de su historia, desafiando al tiempo y a la acción humana. Todos ellos definen el patrimonio extremeño que late en su piel reflejando los cambios a lo largo de los siglos. De hecho, la singularidad patrimonial combinada con las peculiaridades medioambientales y las gastronómicas conforman un atractivo turístico que definen la idiosincrasia de Extremadura.
Si la región cuenta con espacios como la rotonda más grande y bella de Europa, con la muralla más larga de Europa o el puente internacional más pequeño del mundo, en ella también se encuentra la fortificación circular de cantos rodados, única en España por su técnica constructiva y conservación.
Del siglo XIII
La construcción data del siglo XIII, durante la reconquista cristiana, y los estudiosos creen que se reaprovechó estructuras almohades y romanas. Se destinó a funciones defensivas para proteger un núcleo rural de gran valor agrícola y estratégico, puesto que, Galisteo, la localidad cacereña donde se ubica la muralla, se situaba en la frontera de los reinos de León y Castilla. También se cree que el promotor de la edificación fue la Orden del Temple o los condes de Galisteo, que gobernaron la villa en la Edad Media.
Pero la excepcionalidad de este patrimonio y lo que la convierte en irrepetible es el material empleado: cantos rodados procedentes del río Jerte. Redondeados y de distintos tamaños, las piedras se disponen en filas horizontales sujetas con argamasa de cal y arena.
Estado actual y conservación
El perímetro de la muralla alcanza los 900 metros de circunferencia y una altura de entre 8 y 10 metros. Además, se caracterizaba por disponer de 20 torres semicirculares o cuadradas y dos puertas principales: la de Santa María (la más monumental) y la de la Villa (orientada al río).
En su interior, protege el casco antiguo de Galisteo, que conserva su trazado medieval en forma elíptica con calles estrechas y casas de piedra y adobe.
Además de ser única en España, esta fortificación también destaca por su conservación, casi íntegra, algo insólito en murallas rurales, gracias a las labores de conservación, consolidación y limpieza. Por ello, en 1949 recibió la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).
- Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
- María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
- Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
- Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
- Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera
- Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias