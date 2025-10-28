Joyas visigodas y Bien de Interés Cultural en Extremadura: descubre su pueblo más antiguo con catedral y murallas

Pocos lugares en España atesoran un pasado tan extenso y bien conservado como Coria. Considerada la población más antigua de Extremadura, en la provincia de Cáceres, su historia se remonta a asentamientos prerromanos, mucho antes de la llegada de Roma. Fue bajo el Imperio cuando alcanzó su máximo esplendor, rebautizada como Caurium, una de las ciudades esenciales de la provincia de Lusitania.

Aún se conservan restos de aquella época, especialmente en sus murallas. Parte de los sillares que hoy rodean el casco histórico pertenecen al trazado romano original, aunque fueron reforzados por los árabes y restaurados en la Edad Media. Caminar junto a ellas es sentir a todos aquellos que caminaron durante siglos a través de las mismas calles; una experiencia didáctica y, al mismo tiempo, inspiracional.

Interior de la catedral de Coria. / EL PERIÓDICO

Entre tanta piedra...

La silueta de Coria se reconoce desde lejos por su muralla de piedra, perfectamente conservada y declarada Bien de Interés Cultural (BIC). A lo largo de sus más de cuatro hectáreas de recinto amurallado, se abren puertas monumentales como la puerta de San Pedro o la puerta del Sol, que aún conservan los arcos de medio punto originales.

Dentro del recinto se levanta la Catedral de Santa María de la Asunción, uno de los templos más bellos y singulares de Extremadura. Su construcción comenzó en el siglo XV, sobre una antigua basílica visigoda, y combina estilos gótico, renacentista y plateresco. Visitantes y propios se quedan sin palabras ante su portada sur, una auténtica filigrana en piedra, y ante su retablo mayor, obra del escultor Jerónimo de Ávila.

Mantel de la Sagrada Cena, en la catedral de Coria. / Eduardo Palomo

Junto a la catedral, el castillo de Coria recuerda su época más defensiva. Fue mandado construir por el duque de Alba en el siglo XV y su torre del homenaje, de casi 30 metros, ofrece una de las mejores vistas del valle del Alagón; una auténtica maravilla que no te dejará indiferente, palabra de amante del turismo interior.

Un pueblo de alma antigua

Durante la Alta Edad Media, Coria fue una de las principales sedes episcopales visigodas de la península. De aquella época proceden piezas arqueológicas y litúrgicas conservadas hoy en el Museo de la Catedral, como cruces, cálices y fragmentos de mosaicos. Tras la invasión musulmana, la ciudad se convirtió en una importante fortaleza fronteriza, disputada durante siglos hasta su definitiva reconquista en el siglo XII.

Catedral de Coria. / EL PERIÓDICO

Su entramado urbano aún conserva ese aire medieval; pasear por la plaza de España, detenerse frente al Palacio Episcopal o caminar hasta la Puerta del Carmen, desde donde se ve el río y los campos infinitos, es como leer una novela histórica sin abrir un libro.

Un Bien de Interés Cultural con vida propia

El casco antiguo de Coria fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1993, aunque su protección monumental como Bien de Interés Cultural se remonta a décadas antes. Pero lo mejor de Coria no es solo su patrimonio, ¡es que sigue viva!. A diferencia de otros conjuntos monumentales convertidos en escaparates, aquí las calles están habitadas, las tiendas abren a diario y la vida de pueblo se palpa nada más poner un pie en Coria.

Además, Coria es la capital de la comarca del Valle del Alagón, una zona fértil y verde, rodeada de huertas y dehesas. El entorno invita a perderse entre caminos rurales, visitar miradores naturales o seguir la ribera del río hasta los antiguos molinos harineros.

Carácter extremeño

Coria también tiene sus tradiciones, y con carácter. La más famosa es el San Juan de Coria (los Sanjuanes), declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, donde se celebran encierros y festejos populares en honor al patrón. Durante esos días, la ciudad vibra con música, toros y calles engalanadas.

Coria no necesita artificios para impresionar. Tiene murallas romanas, una catedral gótica, restos visigodos y un castillo renacentista, todo en apenas unas calles. Y, lo más importante, mantiene su pulso; suena a campanas, huele a piedra vieja y sabe a historia. Es uno de esos lugares que te recuerdan por qué viajar dentro de España sigue siendo fascinante. Porque todavía hay pueblos donde el pasado no es pasado, sino presente. ¿A qué esperas para disfrutar de un buen turismo de interior?