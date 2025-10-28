Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sector agrario

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 28 de octubre de 2025

Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña

Rebaño de ovejas merinas.

Rebaño de ovejas merinas. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Presentamos los datos actualizados a día 28 de octubre de la Lonja agropecuaria de Extremadura.

Lonja de Extremadura martes, 28 de octubre de 2025

Lonja de Extremadura martes, 28 de octubre de 2025

Lonja de Extremadura martes, 28 de octubre de 2025

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
  2. Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
  3. Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
  4. Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
  5. Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
  6. Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera
  7. Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias
  8. Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 28 de octubre de 2025

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 28 de octubre de 2025

El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos

El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos

Si estás soñando con un otoño mágico y sacado de un cuento, Valle del Ambroz es tu lugar

Si estás soñando con un otoño mágico y sacado de un cuento, Valle del Ambroz es tu lugar

Guardiola apura plazos y lleva al 21 de diciembre la cita con las urnas

Guardiola apura plazos y lleva al 21 de diciembre la cita con las urnas

Gallardo sobre el adelanto electoral: "Constata el fracaso de la legislatura de Guardiola"

Gallardo sobre el adelanto electoral: "Constata el fracaso de la legislatura de Guardiola"

Feijóo pone a Guardiola como ejemplo para Sánchez: frente al bloqueo, elecciones

Feijóo pone a Guardiola como ejemplo para Sánchez: frente al bloqueo, elecciones

Hallan evidencias de una continua ocupación urbana de Regina: desde el siglo I hasta su abandono

Hallan evidencias de una continua ocupación urbana de Regina: desde el siglo I hasta su abandono

La Junta aprueba destinar 28 millones de euros en ayudas para el sector agrícola extremeño

La Junta aprueba destinar 28 millones de euros en ayudas para el sector agrícola extremeño
Tracking Pixel Contents