Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de octubre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre

Lucía Feijoo Viera

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Guardiola apura plazos y lleva al 21 de diciembre la cita con las urnas

La campaña electoral comenzará el día 5 de diciembre hasta el 19 del mismo mes

El cacereño Antonio Aragoneses, desde su silla de ruedas: "La vida se puede disfrutar, incluso cuando se vive de forma distinta"

Tras un accidente que cambió su vida, el joven de Cáceres mantiene su pasión por el fútbol y lucha por una ciudad más accesible

¿Qué fue del traslado del mercado franco en Cáceres? Piden que la adecuación de la parcela definitiva sirva para conciertos, exposiciones y ferias

Presentan una propuesta a Mateos donde solicitan que el terreno en Mejostilla sea un espacio polivalente

Comienza el juicio contra el acusado de quemar a dos okupas en el estadio José Pache de Badajoz

El investigado está cumpliendo condena por otros hechos en el centro psiquiátrico penitenciario de Sevilla

Aparatoso incendio en una antigua fábrica de plásticos en Don Benito

El suceso se produjo a última hora de la tarde de este lunes en el polígono San Isidro de Don Benito y no hubo daños personales

