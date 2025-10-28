Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de octubre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La campaña electoral comenzará el día 5 de diciembre hasta el 19 del mismo mes

Tras un accidente que cambió su vida, el joven de Cáceres mantiene su pasión por el fútbol y lucha por una ciudad más accesible

Presentan una propuesta a Mateos donde solicitan que el terreno en Mejostilla sea un espacio polivalente

El investigado está cumpliendo condena por otros hechos en el centro psiquiátrico penitenciario de Sevilla

El suceso se produjo a última hora de la tarde de este lunes en el polígono San Isidro de Don Benito y no hubo daños personales