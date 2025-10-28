Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 28 de octubre
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Guardiola apura plazos y lleva al 21 de diciembre la cita con las urnas
La campaña electoral comenzará el día 5 de diciembre hasta el 19 del mismo mes
El cacereño Antonio Aragoneses, desde su silla de ruedas: "La vida se puede disfrutar, incluso cuando se vive de forma distinta"
Tras un accidente que cambió su vida, el joven de Cáceres mantiene su pasión por el fútbol y lucha por una ciudad más accesible
¿Qué fue del traslado del mercado franco en Cáceres? Piden que la adecuación de la parcela definitiva sirva para conciertos, exposiciones y ferias
Presentan una propuesta a Mateos donde solicitan que el terreno en Mejostilla sea un espacio polivalente
Comienza el juicio contra el acusado de quemar a dos okupas en el estadio José Pache de Badajoz
El investigado está cumpliendo condena por otros hechos en el centro psiquiátrico penitenciario de Sevilla
Aparatoso incendio en una antigua fábrica de plásticos en Don Benito
El suceso se produjo a última hora de la tarde de este lunes en el polígono San Isidro de Don Benito y no hubo daños personales
- Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
- María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre
- Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
- Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
- Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
- Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
- Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera
- Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias
Si estás soñando con un otoño mágico y sacado de un cuento, Valle del Ambroz es tu lugar
