Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones el 21-D

La patronal ve un "mal menor" el adelanto electoral en Extremadura

La Creex espera que la convocatoria propicie la estabilidad que necesitan las empresas

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, atiende a los medios en Badajoz.

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, atiende a los medios en Badajoz. / EUROPA PRESS

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha señalado que el adelanto electoral es un "mal menor" ante la falta de unos nuevos presupuestos para 2026, en tanto que su primera opción hubiera sido un acuerdo que permitiera sacar adelante las cuentas autonómicas.

Asimismo, comparte con la presidenta de la Junta, María Guardiola, que en caso de elecciones, estas se celebrasen cuanto antes, porque "tampoco pasa nada por ir a las urnas, es consustancial a la democracia".

En su opinión, el motivo por el que se ha tomado la decisión antes de la celebración del pleno de debate de las enmiendas a la totalidad, se debe a los plazos legales, en tanto que para evitar la que cita electoral tuviera lugar en mitad de la Navidad, era necesario anticipar la convocatoria a este pasado lunes, recoge la patronal empresarial en una nota de prensa.

"Escenario de incertidumbre"

En todo caso, consideran un "problema" en la convocatoria electoral al generar un "escenario de incertidumbre" que se suma a los "riesgos geopolíticos" existentes, y a la "inestabilidad" del contexto nacional por la "debilidad" del Gobierno de España, en tanto que el capital y la inversión necesitan "certezas, que ahora la política no es capaz de ofrecer", ha comentado.

Por eso, Peinado ha mostrado su deseo de que de las urnas salga un gobierno "estable", y una "estabilidad política" en Extremadura, por lo que ha deseado "suerte" a todas las opciones que se presentan.

"La estabilidad es fundamental en este momento de desarrollo socioeconómico de nuestra región, y esperamos que el lapso de tres meses hasta que se ponga en marcha el gobierno resultante no afecte a los grandes proyectos de la región, y que después tengan el impulso que necesitamos", ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Qué supondría un horario fijo en Extremadura: ir al cole en plena noche o trabajar en verano a pleno sol
  2. María Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre
  3. Educación convoca un nuevo llamamiento urgente de docentes en Extremadura
  4. Guardiola responderá este jueves en el pleno por el adelanto electoral y el bloqueo de los presupuestos
  5. Educación anuncia las oposiciones docentes para junio de 2026 en Extremadura: 333 plazas para maestros, EOI y una especialidad de FP
  6. Muere un trabajador de 54 años atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal
  7. Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista en Losar de la Vera
  8. Extremadura se prepara para una semana cargada de lluvias

La patronal ve un "mal menor" el adelanto electoral en Extremadura

La patronal ve un "mal menor" el adelanto electoral en Extremadura

El PSOE ratificará a Gallardo como candidato en Extremadura sin primarias

El PSOE ratificará a Gallardo como candidato en Extremadura sin primarias

El alcalde de Cáceres, en clave electoral: elogia la decisión "responsable" de Guardiola porque la región "no puede paralizarse"

El alcalde de Cáceres, en clave electoral: elogia la decisión "responsable" de Guardiola porque la región "no puede paralizarse"

Unidas cree que Guardiola perderá las elecciones y pide que dimita si tiene que gobernar con un Vox "mucho más fuerte"

Unidas cree que Guardiola perderá las elecciones y pide que dimita si tiene que gobernar con un Vox "mucho más fuerte"

Sorpresa en Vox por el adelanto electoral en Extremadura

Sorpresa en Vox por el adelanto electoral en Extremadura

La joya oculta de Extremadura: una muralla circular de piedras de río única en toda España

La joya oculta de Extremadura: una muralla circular de piedras de río única en toda España

UGT lamenta el adelanto electoral en Extremadura y reclama estabilidad para garantizar el empleo y los servicios públicos

UGT lamenta el adelanto electoral en Extremadura y reclama estabilidad para garantizar el empleo y los servicios públicos

Los sindicatos docentes extremeños aplazan la huelga prevista para el 7 de noviembre tras el adelanto electoral

Los sindicatos docentes extremeños aplazan la huelga prevista para el 7 de noviembre tras el adelanto electoral
Tracking Pixel Contents