El plan de la Junta de Extremadura, reconocido como el mejor programa a favor de autónomos

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, recogió este lunes el premio de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA al Mejor programa en favor de los autónomos por el Plan de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo 2024-2027. Al acto, celebrado en Madrid, asistió igualmente el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría.

Aparte de sentirse «muy orgullosa y honrada» por este reconocimiento, Guardiola resaltó que «este premio nos da también ese impulso y esa fuerza para seguir haciendo política útil, para seguir estando al lado de todas las personas que levantan Extremadura y que levantan España».

«A nivel nacional, no existe otro programa tan ambicioso y con tantas medidas económicas como este» CANDELARIA CARRERA — PRESIDENTA DE ATA EXTREMADURA

A su juicio, ser autónomo no debería ser sinónimo de soledad ni de incertidumbre, sino de respeto, de seguridad y de oportunidades. Y, por ello, argumentó, el Ejecutivo extremeño puso en marcha el plan de estímulo que ha sido galardonado ahora. Un programa, explicó, que se ha enfocado a acompañar y pasar de las promesas a los resultados. «315 millones de euros de inversión y una hoja de ruta con certezas», subrayó Guardiola. «Son más de 81.000 autónomos y autónomas en nuestra región, 844 más en el último año, y ocho de cada diez son mujeres», apuntó.

La presidenta extremeña también felicitó a ATA por su 30 aniversario y destacó la labor de Candelaria Carrera, presidenta de esta asociación en Extremadura. «Gracias por tu trabajo incansable», le dijo.

María Guardiola, junto a Guillermo Santamaría y Candelaria Carrera. / Juntaex

Con este premio, ATA reconoce cada año aquella iniciativa institucional que haya respondido de la mejor manera posible a las necesidades que tiene el colectivo autónomo. En este caso, se ha considerado que la estrategia puesta en marcha por la Junta de Extremadura «es la mejor que existe en estos momentos en nuestro país porque aglutina medidas que nos ayudan desde el inicio de actividad hasta la jubilación», afirmó Candelaria Carrera. Un plan, concretó, que «viene de años atrás» y que se ha ido progresivamente mejorando tanto «en la cuantía» de los apoyos económicos como en su «temporalidad», apostando de esta forma no solo por la «creación» de nuevos negocios, sino también por su «consolidación». A nivel nacional «no existe un programa tan ambicioso y que recoja tantas medidas de carácter económico», como este, incidió Carrera.