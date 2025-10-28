El PP confía en lograr la confianza mayoritaria de los extremeños "para no depender de nadie"

"Extremadura merece estabilidad y consolidar el crecimiento en el año 2026". El secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, ha avanzado este martes que su partido afronta las elecciones autonómicas del 21 de diciembre con el objetivo de ganarse "la confianza mayoritaria" de los extremeños "para darle estabilidad a la región, para no depender de nadie, para no estar sometidos ni a chantajes, ni a imposiciones, ni a cuestiones ideológicas que nada tienen que ver con la política en Extremadura". "Creemos en la moderación y en la centralidad", ha destacado.

En su intervención, el parlamentario ha expresado que el PP extremeño cree en un "espacio de entendimiento". "Los del PSOE llaman a María Guardiola facha y los de Vox roja. Entendemos que hay una mayoría de extremeños que no está en eso, que está en la racionalidad y moderación que no estamos dispuestos a abandonar", ha asegurado. "Nosotros nos negamos totalmente a que los líos del PSOE afecten a Extremadura y a que la falta de proyecto regional de Vox tenga consecuencias en la consolidación de este crecimiento económico y social", ha resaltado.

En cuatro años

Preguntado sobre cuándo volverán a votar los extremeños, si en mayo de 2027 como estaba en el calendario o en 2029 se iniciaría un nuevo curso político, Bautista ha sido tajante: "Estoy en disposición de decir que son para cuatro años". Sobre esta cuestión, ha argumentado que la Junta de Extremadura cuenta con el respaldo de los informes de su gabinete jurídico y de “posicionamientos consolidados” en la materia. “Evidentemente, ningún gobierno toma una decisión de este tipo sin saber cuál es el periodo siguiente, y el periodo son cuatro años”, ha subrayado.

En esta línea, ha incidido que esta cuestión se contempla en el Estatuto de Autonomía, que es “la cúspide de la jerarquía normativa de la comunidad autónoma”. Según ha manifestado, incluso dentro del propio Partido Socialista existe un reconocimiento tácito de que el mandato es de cuatro años. “Cuando hablas en el tú a tú, te lo reconocen”, ha asegurado Bautista, además de apostillar que este debate “lleva tiempo circulando por los pasillos de la Asamblea desde que la presidenta eligió entre presupuestos o elecciones”.

El también consejero de Presidencia, ha valorado la "valentía" de la presidenta extremeña por la convocatoria de elecciones ante la imposibilidad de aprobar las cuentas autonómicas de 2026. "Ella dijo que presupuestos para el futuro o que el futuro lo decidieran los extremeños y, por tanto, ha cumplido su palabra, no ha engañado a nadie", ha trasladado. "No estamos acostumbrados a que los líderes políticos sean capaces de tomar decisiones que implican una valentía por encima de la media y eso es consecuencia de no tener apego al cargo", ha dicho.