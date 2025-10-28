Si estás soñando con un otoño mágico y sacado de un cuento, Valle del Ambroz es tu lugar
La Fiesta de Interés Turístico Internacional presenta su 28º edición: Bienestar Natural
Ana Algar Henry
🍁Un otoño que inspira y reconecta 🍁
Del 24 de octubre al 30 de noviembre de 2025, el Valle del Ambroz celebra su 28.ª edición del Otoño Mágico bajo el evocador lema “Bienestar Natural”. Este festival, que está considerado como distinción de Fiesta de Interés Turístico Internacional, convoca a visitantes de todos los rincones para adentrarse en sus bosques, montañas y rincones más íntimos de la naturaleza extremeña.
Con el cambio de hojas, el crujir de la hojarasca, el aire fresco y simplemente el paraje natural en el que se adentra el festival; el Valle del Ambroz se convierte en el escenario de las sensaciones: silencio, color, encuentro y calma.
Qué hacer en el Otoño Mágico del Valle del Ambroz
Más de 70 actividades llenan los fines de semana del festival. Estas son algunas de las propuestas más destacadas de la edición 2025:
🎶 Conciertos y espectáculos
Pedrá y Black Moss – 25 de octubre en La Garganta
Jandro (Noche de Ensueño) – 1 de noviembre en Gargantilla
Diván du Don & Letra Pequeña – 8 de noviembre en Aldeanueva del Camino
Shara Pablos – 15 de noviembre en Hervás
Pancho Varona & Manolo Rodríguez – 30 de noviembre en Hervás
🏞️ Rutas, naturaleza y deporte
XV Carrera por Montaña Subida a los Campanarios (Casas del Monte, 9 de noviembre)
Marcha BTT “Caminos del Ambroz” (Hervás, 16 de noviembre)
Marcha Senderista “Bosques del Ambroz” (La Garganta, 23 de noviembre)
Ruta Saluda al Otoño (Baños de Montemayor, 19 de octubre)
🔥 Tradiciones y experiencias únicas
Fiesta de la Trashumancia – 1 de noviembre en La Garganta
Gran Calbotá – asado de castañas, música y convivencia popular
Talleres de yoga, dibujo, observación astronómica y narraciones del tren
Rally fotográfico y concurso de Instagram para captar la esencia del valle
🏡 Un viaje por los pueblos del Ambroz
El festival se extiende por los ocho municipios del valle:
Abadía, Aldeanueva del Camino, Baños de Montemayor, Casas del Monte, La Garganta, Gargantilla, Hervás y Segura de Toro.
Cada uno ofrece su encanto: desde el Barrio Judío de Hervás, hasta los castaños centenarios de Casas del Monte o el Palacio de Sotofermoso en Abadía.
Aquí, la naturaleza y la historia se entrelazan con autenticidad, sin artificios.
🌿 Bienestar Natural: el alma del Otoño Mágico 2025
El lema de este año, “Bienestar Natural”, resume la esencia del evento: reconectar cuerpo y mente a través del entorno.
Talleres de relajación, rutas sensoriales, paseos guiados y experiencias en plena naturaleza promueven un turismo sostenible y consciente.
El Otoño Mágico 2025 no solo celebra el paisaje en el que perderte sino también promueve un estilo de vida que busca la calma, la conexión y el respeto por el medio ambiente.
🌍 Un festival con reconocimiento internacional
Tras su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional, el Otoño Mágico refuerza en 2025 su dimensión transfronteriza con la promoción en Portugal y otros países europeos.
El objetivo no es otro que posicionar el Valle del Ambroz como un destino de turismo rural sostenible durante todo el año.
📸 Vive, siente y comparte el Otoño Mágico
Si buscas una escapada y un plan otoñal diferente, el Otoño Mágico 2025 es tu cita.
Un festival para caminar, escuchar, saborear y sentir el otoño con todos los sentidos.
¿Cómo planificar tu visita en el Valle del Ambroz?
Consulta el programa completo aqui
Ubicación: Valle del Ambroz, Cáceres, Extremadura
Fechas: Del 24 de octubre al 30 de noviembre de 2025
Síguelo en redes: #OtoñoMágico #ValleDelAmbroz #BienestarNatural
Vive el Otoño Mágico 2025 en el Valle del Ambroz: conciertos, rutas, naturaleza, bienestar y tradición en la Fiesta de Interés Turístico Internacional más mágica de Extremadura. Del 24 de octubre al 30 de noviembre.
