El 71% de los municipios extremeños carece de planeamiento urbanístico actualizado y sostenible

La primera de las mesas redondas del III Foro Municipalismo se centró en el urbanismo, concretamente en la gestión y planificación de suelo, en un intenso debate moderado por la directora de El Periódico Extremadura, Marisol López del Estal.

Ángel Pardo, jefe de Servicio de Urbanismo, de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, explicó que el problema es siempre contar con suelo para que los municipios crezcan. Para él el urbanismo no es un problema, sino la solución a la gestión de suelo a través de la planificación. Recordó que el 71 % de los municipios carece de planeamiento urbanístico general.

Ángel Pardo, jefe de Servicio de Urbanismo, de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura

Responder a las necesidades municipales actuales

“Hay que responder a las necesidades actuales de los municipios. Las nuevas legislaciones tienen que adaptarse. Lo que recibimos son modificaciones puntuales de planeamiento, pero no dejan de ser parches para resolver una situación puntual. No es normal que el suelo urbanizable sea superior al actual del municipio. Nunca sabes si va a llegar alguna empresa nueva que necesite suelo industrial”, afirmó Pardo.

Añadió que los ayuntamientos pequeños “no tienen que tener miedo a los Planes Generales Municipales. Un plan general si se coge a principio de legislatura puede resolverse en cuatro años. No es un ente demoniaco. El objetivo de planificar es ejecutar lo que se planifica conciliando necesidades públicas y privadas”.

Recordó que en los pequeños municipios no hay promotores privados y explicó que en la nueva Lotus hay sistemas de gestión simplificada, “perfectos para pequeños municipios. Para la redacción de los planes están previstas in versiones y hay 26 oficinas técnicas de desarrollo urbano sostenible repartidas por toda la región”

Indicó que en los pequeños municipios normalmente la población está envejecida y los hijos ya no viven en el pueblo. “El ayuntamiento pide vivienda pública barata en los exteriores del núcleo urbano. Pero es una situación perversa. Abogaría por rehabilitar esas viviendas abandonadas en los núcleos urbanos y la Lotus tiene mecanismos para ello”.

Rosa Nuevo, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura.

Peligros de no tener un Plan General

Rosa Nuevo, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade), señaló que muchas veces los municipios pequeños saben las consecuencias de no tener un plan general. “Aunque tengan los apoyos no tienen las capacidades, pues no pueden tener oficina técnica. La ejecución es muy difícil llevarla a cabo. Muchas veces hay zonas urbanizables, pero no se las puede dotar. Creo que hay que hacer terapia educativa para que la población entienda los criterios que se aplican. La rehabilitación es muy cara, especialmente en ciudades históricas. Nos hemos dedicado a construir vivienda en los extrarradios y los centros históricos se nos han quedado vacíos”, concluyó.

Almudena Domingo Pirrogelli, alcaldesa de Coria y vicepresidenta de FEMPEX

Una gran empresa estudia instalarse en Coria

Finalmente, Almudena Domingo Pirrogelli, alcaldesa de Coria y vicepresidenta de FEMPEX, abundó sobre el caso concreto de su municipio: “Estamos ahora con el Plan General y ya se ha consumido el periodo de consultas a la población. Es el cuarto intento. Hasta ahora estamos resistiendo con normas subsidiarias. Tenemos un casco histórico que tenemos que revisar. Es una situación urbanística compleja, y sin suelo industrial. A primeros de diciembre ya tendremos algunos resultados y la primera fase del Plan General se aplicará en enero. Ha llegado una gran empresa con deseos de instalarse en Coria y una base del Infoex. Por eso hemos tenido que hacer una modificación puntual del Plan General, algo que suele tardar dos años. La rehabilitación es la clave porque los cascos urbanos están abandonados y no deben perderse los centros de las ciudades”, señaló.