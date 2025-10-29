Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Organizado por El Periódico Extremadura

En directo | Sigue el Foro Municipalismo: urbanismo y regadío en Extremadura como ejes centrales del debate

Dos mesas redondas con expertos y autoridades institucionales conforman el programa de la jornada que se desarrolla este miércoles en Talayuela

Las imágenes del 'Foro Municipalismo. La fuerza del contacto directo con el ciudadano'

Sandra Pérez

Toni Gudiel

Talayuela

El municipalismo, de nuevo, a debate. El Periódico Extremadura, cabecera de Prensa Ibérica, ahonda por tercera vez en las necesidades y respuestas tanto de las instituciones como de las empresas privadas de los municipios extremeños en el Foro Municipalismo que se desarrolla este miércoles en la Casa de la Cultura de Talayuela a partir de las 9.30 horas. 

La jornada consiste en dos mesas redondas que abordan tres temas candentes de la región (urbanismo, regadío y fijación de la población) con la intervención de expertos y autoridades institucionales.

Puedes seguir el evento en directo en el siguiente hilo de mensajes.

