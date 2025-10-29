En directo | Sigue el Foro Municipalismo: urbanismo y regadío en Extremadura como ejes centrales del debate

El municipalismo, de nuevo, a debate. El Periódico Extremadura, cabecera de Prensa Ibérica, ahonda por tercera vez en las necesidades y respuestas tanto de las instituciones como de las empresas privadas de los municipios extremeños en el Foro Municipalismo que se desarrolla este miércoles en la Casa de la Cultura de Talayuela a partir de las 9.30 horas.

La jornada consiste en dos mesas redondas que abordan tres temas candentes de la región (urbanismo, regadío y fijación de la población) con la intervención de expertos y autoridades institucionales.

Puedes seguir el evento en directo en el siguiente hilo de mensajes.

La arquitecta y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, Rosa Nuevo, toma la palabra y explica que "los municipios pequeños saben las consecuencias que les acarrean pero es muy difícil acometer los planes a pesar de que haya una colaboración público privada, se encuentran con que no tienen capacidad ni tecnica ni economica para implementarlos" "En uno de los municipios en los que trabajo, la ultima actualización del plan se hizo en el 2001 y la dificultad que tenemos es desarrollar cualquier tipo de suelo."

El plan urbanístico de Coria El ayuntamiento de Coria está elaborando actualmente su pleaneamiento urbanístico. La alcaldesa, Almudena Domingo, explica que "estamos con el Plan General actualmente, hemos acabado el periodo de consulta a la población y es el cuarto intento de Plan General de la ciudad de Coria. Somos uno de ese 71% de municipios viviendo con normas subsidiarias, en nuestro caso, del año 1987." "Nos hemos visto obligados a tramitar cinco modifiaciones puntuales porque, por ejemplo, llega una gran superficie que quiere instalarse en Coria y como no tenemos plan, no tenemos suelo, debemos hacer modificaciones tramitadas de forma urgente", dice la alcaldesa, que destaca la importancia de llevar a cabo un Plan General, porque "es pensar qué quieres para tu ciudad de cara a los próximos 20 o 30 años". La alcaldesa de Coria, Almudena Domingo / Toni Gudiel

"Para la redacción de los planes hay 26 oficinas técnicas de desarrollo urbano sostenible repartidas por toda la región. Están ahí para ayudarles", finaliza Pardo.

"El plan se puede tener en cuatro años" "Yo les pido, alcaldes y alcaldesas, que no le tengan miedo a los planes municipales. Les aseguro que se puede tener en cuatro años. Y este será tan complicado como lo sea el municipio", insiste el jefe de Servicio de Urbanismo. Ángel Pardo, jefe de Servicio de Urbanismo. / Toni Gudiel

Cerca del 71% de los municipios extremeños no tienen un plan actualizado La primera cuestión se centra en los problemas humanos y financieros a los que se enfrenta el urbanismo. Ángel Pardo, jefe de Servicio de Urbanismo de la Junta, asegura que contar con suelo para hacer crecer los muncipios. "El urbanismo no es un problema, es la solución, y es basico para un municipio contar con un plan actualizado... en Extremadura cerca del 71% de los municipios no tienen un planeamiento actualizado", explica. "Lo que más recibimos son modificaciones de planeamientos, pero no dejan de ser parches que se ponen para resolver situaciones puntuales. Pero lo suyo es tener un plan adaptado y con previsiones proporcionadas a las necesidades del municipio", señala.

Primera mesa redonda Comienza la primera mesa redonda de la jornada. El tema principal gira en torno al urbanismo y participan el jefe de Servicio de Urbanismo de la Junta de Extremadura, Ángel Pardo; la arquitecta y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (COADE), Rosa Nuevo; y la alcaldesa de Coria y vicepresidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), Almudena Domingo. Modera la directora de El Periódico Extremadura, Marisol López del Estal.

María Ortiz da la bienvenida La directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz, da la bienvenida a los asistentes e inaugura el Foro Municipalismo 2025. "El Periódico Extremadura y su editora Prensa Ibérica, seguimos apostando por el Municipalismo". "Con foros como este pretendemos servir de apoyo en la consecución de los retos del municipalismo", explica Ortiz. "En este tercer foro plantemos hablar de urbanismo, es decir, de planificar un desarrollo equilibrado que mejore la vida de los habitantes y también de regadíos, algo muy importante en nuestra región". La directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz. / Toni Gudiel

Todo preparado en el escenario para que dé comienzo en unos minutos el Foro Municipalismo, organizado por El Periódico Extremadura, cabecera de Prensa Ibérica. Todo preparado en el Foro Municipalismo. / El Periódico

Comienzan a llegar los invitados Los expertos, autoridades de la región y el resto de invitados comienzan a llegar a la Casa de la Cultura de Talayuela para disfrutar primero de un café. En unos minutos, tomarán asiento y el evento comenzará sobre las 10.00 horas. Comienzan a llegar los invitados. / Toni Gudiel